維州、馬州房屋空置率約10% 房市體質佳

馬州空房率為9.4%，全美第七低，維州為10.4%，也低於全美平均，反映兩州房產市場較健康。（記者張筠╱攝影）

儘管新冠疫情導致全美房市供需失衡，但根據聯邦人口普查局近日公布的美國社區調查(American Community Survey)，2020年全美仍有1600萬套房屋空置，房產空置率的高低反映了每個地區的房市體質，維州 和馬州 的空房率都在10%左右，屬於全美房產市場較健康的地區。

報告指出，許多空房被稱為「殭屍房產」(zombie foreclosure)，有些是空置等待銀行出售，有些則是因老舊或破敗需要維修甚至重建，而在等待買家，這類空房若數量過多，則表示該社區房產市場不健康。

數據顯示，馬州空房率為9.4%，是全美空房率第七低的州，維州為10.4%，也低於全美平均，兩州房產市場體質均屬於比較健康類別，且多數屋主都是長期住戶。

導致房屋空置的因素有很多，包括房屋可能正在轉售，或是該房產屬於屋主第二套住房，因此不會長期居住；LendingTree的資深經濟分析師切諾爾(Jacob Channel)說，不同原因反映房產市場的不同狀況，對買主也有一定的指導作用。

若一個社區的房價很低，但空房率很高，說明該社區可能存在一些問題；若房價和空房率都很高，可能說明該社區是一個很搶手或熱門的度假勝地，很多民眾在這類社區投資第二套房產，度假時才會來居住，因此房產長時間空置。

數據顯示，南部多州以及新英格蘭 (New England)的空房率為全美最高，新英格蘭的房屋狀況總體較好，但由於種種原因，屋主們基本都不長期住在家中，包括很多人會在冬季嚴寒時到別州暫住，隨季節移動；此外類似紐約市等繁忙的大都會區也有許多房產空置，許多民眾平時生活工作在大城市，定期會到外州旅遊度假，因此也會有較長一段時間空置房產。

南部多州的情況則又不同，部分地區因資源匱乏、貧困率較高，許多房屋因缺少買家而長期空置；佛蒙特州空房率達22.9%，緬因州達22.7%，是全美最高的兩州，俄勒岡州空房率僅7.76%，華盛頓州為7.87%，是全美最低的兩州。