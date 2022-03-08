我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

具俊曄求婚對話曝光 全靠電話讓大S點頭說「好」

維州、馬州房屋空置率約10% 房市體質佳

記者張筠╱維州報導
馬州空房率為9.4%，全美第七低，維州為10.4%，也低於全美平均，反映兩州房產市場較健康。（記者張筠╱攝影）
馬州空房率為9.4%，全美第七低，維州為10.4%，也低於全美平均，反映兩州房產市場較健康。（記者張筠╱攝影）

儘管新冠疫情導致全美房市供需失衡，但根據聯邦人口普查局近日公布的美國社區調查(American Community Survey)，2020年全美仍有1600萬套房屋空置，房產空置率的高低反映了每個地區的房市體質，維州馬州的空房率都在10%左右，屬於全美房產市場較健康的地區。

報告指出，許多空房被稱為「殭屍房產」(zombie foreclosure)，有些是空置等待銀行出售，有些則是因老舊或破敗需要維修甚至重建，而在等待買家，這類空房若數量過多，則表示該社區房產市場不健康。

數據顯示，馬州空房率為9.4%，是全美空房率第七低的州，維州為10.4%，也低於全美平均，兩州房產市場體質均屬於比較健康類別，且多數屋主都是長期住戶。

導致房屋空置的因素有很多，包括房屋可能正在轉售，或是該房產屬於屋主第二套住房，因此不會長期居住；LendingTree的資深經濟分析師切諾爾(Jacob Channel)說，不同原因反映房產市場的不同狀況，對買主也有一定的指導作用。

若一個社區的房價很低，但空房率很高，說明該社區可能存在一些問題；若房價和空房率都很高，可能說明該社區是一個很搶手或熱門的度假勝地，很多民眾在這類社區投資第二套房產，度假時才會來居住，因此房產長時間空置。

數據顯示，南部多州以及新英格蘭(New England)的空房率為全美最高，新英格蘭的房屋狀況總體較好，但由於種種原因，屋主們基本都不長期住在家中，包括很多人會在冬季嚴寒時到別州暫住，隨季節移動；此外類似紐約市等繁忙的大都會區也有許多房產空置，許多民眾平時生活工作在大城市，定期會到外州旅遊度假，因此也會有較長一段時間空置房產。

南部多州的情況則又不同，部分地區因資源匱乏、貧困率較高，許多房屋因缺少買家而長期空置；佛蒙特州空房率達22.9%，緬因州達22.7%，是全美最高的兩州，俄勒岡州空房率僅7.76%，華盛頓州為7.87%，是全美最低的兩州。

新英格蘭 馬州 維州

上一則

芝加哥油價續升 每加侖恐飆破5元

下一則

北卡撒馬利亞救援會 援建烏克蘭野戰醫院

延伸閱讀

全美最快樂城市 馬州哥倫比亞排第2 華府85

全美最快樂城市 馬州哥倫比亞排第2 華府85

全美最快樂城市 北加Fremont第1 華府排85

全美最快樂城市 北加Fremont第1 華府排85

制裁俄羅斯 維州下架伏特加等俄酒

制裁俄羅斯 維州下架伏特加等俄酒
譴責俄羅斯 馬州終止列寧格勒州姊妹關係

譴責俄羅斯 馬州終止列寧格勒州姊妹關係
馬州賭場盜竊案 嫌犯疑用煙花釀恐慌

馬州賭場盜竊案 嫌犯疑用煙花釀恐慌

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
州府官員視變性為虐童，德州媽攜女遷加州。(德州家庭與保護服務廳)

女童說溜嘴自曝有小雞雞 母憂德州法刁難 攜女遷加州

2022-02-28 20:30
威州33歲華男董鵬，涉嫌在健身房內的更衣室偷拍遭控15項重罪。(威州警局)

咖啡杯藏攝影機 威州華男偷拍542人遭控15項重罪

2022-03-07 10:21
新澤西州男子圖希克26歲生日前決定徒步環遊世界，於2015年4月2日出發；歷時將近七年，現在只剩下最後的1500哩路就可回到家。圖為圖希克和他的忠狗沙凡納一同上路。(取材自YouTube)

徒步環遊世界7年 新州男5月要回家了

2022-03-05 02:00
萬物皆漲，連量販店也擋不住。(美聯社)

通膨物價飆 量販店也失守年漲9.7%

2022-03-02 12:40
狂牛衝向18歲的兒子，父親立即跳下場，用自己的身體護住兒子的連續動作照。（擷自Cody Hooks Instagram）

馴牛秀摔下牛背 父挺身護子引熱議

2022-03-03 02:00

超人氣

更多 >
俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭

俄烏戰火持續 專家：全球現在只剩「他」能影響普亭
大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄
俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料

3段戀情刻骨銘心 2段閃婚驚天動地 大S愛情總出乎意料