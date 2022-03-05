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蒙郡公校裁減心理諮商師 家長擔憂

記者張筠／馬州報導
蒙郡公校計畫在新財年減少教師、諮商師、社會工作者方面的資源，但引來家長和專業人員的擔憂。（蒙郡公校提供）
蒙郡公校計畫在新財年減少教師、諮商師、社會工作者方面的資源，但引來家長和專業人員的擔憂。（蒙郡公校提供）

馬州最大的蒙郡公校(MCPS)近日公布2023財年預算，計畫調整教職分配，包括減少37名教師、2.1名諮詢師以及一名社工，同時增加7.2個行政相關的工作崗位，但此計畫引來家長和心理專家關注，因心理健康資源原本就已不足，公校不應再裁減諮商人員。

根據該預算報告，蒙郡公校將在2023財年增加55.6名雇員，但特定崗位的資金將減少，儘管去年蒙郡政府和公校官員表示，該郡公校系統的心理專業人員不足，但新財年預算仍顯示，蒙郡公校計畫減少37名教師、2.1名諮詢師、一名社工，而增加的崗位包括行政教職、媒體專員、校長及校長助理等。

蒙郡家長表示，兒童和青少年在疫情後需要更多心理輔導，公校應增加此類資源。（蒙郡公...
蒙郡家長表示，兒童和青少年在疫情後需要更多心理輔導，公校應增加此類資源。（蒙郡公校提供）

蒙郡心理醫師哈森(Jessica Hasson)表示，很多家長和教師都曾反應學校諮商人員不足，稱孩子們在學校有情緒問題時找不到適合的排解方式或談話對象，「目前平均每名諮詢師需要服務500名學生，一方面專業人員的壓力大，另一方面學生無法得到充足的引導或輔助」，此外疫情後學生更需要身體和心理調整，公校應更重視兒童和青少年的身心發展。

哈森的兒子也在蒙郡公校上五年級，令她覺得更不妥的是公校系統在減少心理健康資源的同時，「竟要增加行政職員」，她和其他家長表示，學生需要的不是「坐在辦公室的職員」，而是更多能陪伴他們成長、為他們解答內心疑惑的諮商師，以及更多校車司機等。

蒙郡公校去年8月曾宣布要撤銷學校警察專員(SRO)，將該資金轉用於增聘50個社會工作者，但此承諾至今沒有兌現，公校官員持續以「招聘市場緊縮、人員不足、招聘困難」等說法來辯解，而近日公布長達431頁的新財年預算也沒有提及增聘社工的計畫；截至發稿前，蒙郡公校官員對此沒有回應。

公校 預算 心理健康

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