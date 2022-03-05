我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國防部宣布停火 履行「人道走廊」承諾

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

天倫悲劇 喬治梅森大學系主任遭兒殺害

記者張筠／維州報導
59歲的麥克爾近日在家中被兒子刺殺。（喬治梅森大學提供）
59歲的麥克爾近日在家中被兒子刺殺。（喬治梅森大學提供）

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主任麥克爾•布什曼(Michael Buschmann)，近日在家中被兒子艾克斯爾•布什曼(Axel Buschmann)刺殺，艾克斯爾被控二級謀殺，此案是費郡(Fairfax County)今年第五起凶殺案，警方仍在調查艾克斯爾的殺人動機，警方稱該郡近兩年來的子女謀殺父母案件明顯增長。

59歲的麥克爾是喬治梅森大學生物工程系系主任，此前在研發mRNA疫苗方面有重要貢獻，該校發言人艾弗林(Paul Allvin)稱此案「令人震驚且痛心」，麥克爾一直在研究降低mRNA疫苗成本和副作用的技術，致力將此醫療技術推廣至全世界，該技術也運用在新冠疫苗的研發。

費郡警長戴維斯(Kevin Davis)表示，26歲的艾克斯爾目前面臨二級謀殺指控，警方在3日下午5時接到報案，有人看見艾克斯爾渾身是血的走在街頭，警方到場後發現他沒穿上衣，胸部附近有一處明顯刀傷，隨後警方發現他的背包中裝有一件裹了一把刀的夾克，警員們和艾克斯爾並肩走了一段路，最後將他送到醫院接受治療，期間艾克斯爾把刀丟掉。

根據艾克斯爾的陳述，警方隨後趕到他位於Palace Grace Way的家中檢查，後來發現麥克爾在血泊中的屍體，且身上有多處刀傷。

戴維斯表示，近兩年來費郡凶殺案明顯增加，此案是費郡今年第五起凶殺案，「成年男子因經歷某種危機，在家中殺死他們的父母」，非常殘暴且令人痛心，2021年費郡發生的21起凶殺案中，有三分之一是類似的子女殺害父母案件，2020年費郡共有15起凶殺案。

麥克爾1992年在麻省理工學院獲得醫學工程的博士學位，1994年到魁北克蒙特利爾的École Polytechnique工作，2017年獲聘到喬治梅森大學任教。

警方呼籲掌握線索的民眾致電(703)246-7800，協助辦案。

疫苗 醫學 維州

上一則

蒙郡公校裁減心理諮商師 家長擔憂

下一則

蒙郡公寓爆炸案 建築工人錯切煤氣管釀禍

延伸閱讀

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺
照顧失智總統10年 雷根女兒分享經歷、提供建議

照顧失智總統10年 雷根女兒分享經歷、提供建議

林建新、倪凌舉獲聯邦眾議員戴維斯頒商界領袖獎、企業家獎

林建新、倪凌舉獲聯邦眾議員戴維斯頒商界領袖獎、企業家獎
遭雇主開除、未婚妻落跑 年輕律師仍信川普贏總統大選

遭雇主開除、未婚妻落跑 年輕律師仍信川普贏總統大選

雷根女兒和華人分享照顧失智父親的經驗　並提供建議

雷根女兒和華人分享照顧失智父親的經驗　並提供建議

熱門新聞

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

2022-03-04 11:18
谷愛凌自述成功秘訣是每天睡足十個小時。（路透）

打造金牌谷愛凌 口袋要深 每年至少準備5萬元

2022-02-25 02:13
州府官員視變性為虐童，德州媽攜女遷加州。(德州家庭與保護服務廳)

女童說溜嘴自曝有小雞雞 母憂德州法刁難 攜女遷加州

2022-02-28 20:30
萬物皆漲，連量販店也擋不住。(美聯社)

通膨物價飆 量販店也失守年漲9.7%

2022-03-02 12:40
俄烏戰事，德州能源公司短期內會獲利。(德州能源生產商聯盟網頁)

俄侵烏克蘭 能源漲消費者慘 德州這些公司卻發財

2022-02-25 20:46
狂牛衝向18歲的兒子，父親立即跳下場，用自己的身體護住兒子的連續動作照。（擷自Cody Hooks Instagram）

馴牛秀摔下牛背 父挺身護子引熱議

2022-03-03 02:00

超人氣

更多 >
找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭
布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭
喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺
開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊

開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊
龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了