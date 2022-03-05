蒙郡公寓爆炸案 建築工人錯切煤氣管釀禍

根據當前調查，一名維修工人將煤氣管道錯認為水管，切斷後導致煤氣洩漏，可能因此引發爆炸。（美聯社）

馬州 蒙郡公寓爆炸案截至4日已有至少14人受傷，其中三人傷勢嚴峻仍住院治療，蒙郡官員4日表示該公寓的所有居民都已找到，多名調查人員表示，爆炸可能由人為失誤所致，建築工人在維修管道時錯將一條煤氣管切斷，導致煤氣洩漏引發爆炸。

位於蒙郡Michigan大道和Lyttonsville路2400號附近的Friendly Garden公寓3日上午突然爆炸，建築結構嚴重損毀，18間住房單位完全坍塌，蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)4日表示，該公寓最近的一次消防檢查於2月2日完成，且去年9月郡府也做了三年一次的全面檢查，該公寓在建築結構和消防安全方面都合格。

蒙郡消防局表示，目前受傷人員已增至14人，包括12名成人和兩名兒童，其中三人傷勢嚴峻；蒙郡消防局長古德斯坦(Scott Goldstein)說，根據目前調查，爆炸可能由一名建築工人在維修管道時引發，他將一條煤氣管道錯認為水管，原計畫疏通水管，但切斷後導致煤氣洩漏引發大爆炸，該工人傷勢嚴重仍在住院，但仍持續提供信息配合調查；調查小組已發現被切斷的煤氣管。

爆炸公寓的居民已全部找到，消防人員4日仍在現場搜救，排查訪客等其他人員被困廢墟中。（美聯社）

古德斯坦表示，搜救人員已確認該公寓所有居民的位置，但搜救犬仍在確認現場是否有其他傷者，消防官員也在排查案發時公寓內是否有訪客或快遞、外送等服務人員，確保沒有民眾被遺忘在廢墟。

附近居民表示，爆炸時「感覺像地震 」，並看到很多民眾沒穿鞋或大衣就慌忙衝出，在驚嚇中尋求幫助，還有人從二樓跳出窗外逃生；蒙郡官員稱，該公寓居民多為移民 群體，且兒童和老年人都有。

相鄰的三棟公寓雖然沒有嚴重的結構毀壞，但因電力變壓器在爆炸中損毀，所有住戶也被要求撤離，約225人受影響，艾瑞奇表示，多數居民都到親友家借宿，部分家庭暫住在White Oak活動中心；郡府也提供心理諮商師，並聯絡附近旅店為民眾安排長期住宿，地方商家也捐助食物、衣物等生活必需品。

「蒙郡住房夥伴」(Montgomery Housing Partnership)發起的相關募款目前已籌到逾22萬元，資金全部用於支持受爆炸影響家庭的相關生活開銷，詳情及捐款：https://bit.ly/3vEK3pm。