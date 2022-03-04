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喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

記者張筠／維州報導
維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站
維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)。圖取自維州喬治梅森大學網站

維州喬治梅森大學(GMU)生物工程系主席麥克爾·布什曼(Michael Buschmann)近日在家中被兒子艾克斯爾·布什曼(Axel Buschmann)刺殺，艾克斯爾被控二級謀殺，此案是費郡(Fairfax County)今年第五起凶殺案，警方仍在調查艾克斯爾的殺人動機，並稱近兩年來該郡子女謀殺父母的案件明顯增長。

今年59歲的麥克爾是喬治梅森大學生物工程與奈米醫學院的主席，此前在研發mRNA疫苗方面有重要貢獻，該校發言人艾弗林(Paul Allvin)稱此案「令人震驚且痛心」，麥克爾一直在研究能降低mRNA疫苗成本和副作用的技術，致力將此醫療技術推廣至全世界，該技術也運用在新冠疫苗的研發中。

費郡警長戴維斯(Kevin Davis)表示，26歲的艾克斯爾目前面臨二級謀殺指控，警方在3日下午5時接到報案，有人看見艾克斯爾走在街上且渾身是血，警方到場後發現他沒穿上衣，胸部附近有一處明顯的刀傷，隨後警方發現他的背包中裝有一件裹了一把刀的夾克，警員們和艾克斯爾並肩走了一段路，最後將他送到醫院接受治療，期間艾克斯爾把刀丟掉。

根據艾克斯爾的陳述，警方隨後趕到他位於Palace Grace Way的家中檢查，後來發現麥克爾的屍體，身上有多處刀傷。

戴維斯表示，近兩年來費郡凶殺案明顯增加，此案是費郡今年第五起凶殺案，「成年男子因經歷某種危機，在家中殺死他們的父母」，非常兇殘且令人痛心，2021年發生的21起凶殺案中，有三分之一是類似的子女殺害父母案件，2020年費郡共有15起凶殺案。

麥克爾1992年在麻省理工學院獲得醫學工程的博士學位，1994年到魁北克蒙特利爾的École Polytechnique工作，2017年獲聘到喬治梅森大學任教。

警方呼籲掌握線索的民眾致電(703)246-7800，協助辦案。

疫苗 醫學 維州

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