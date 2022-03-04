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大華府疫後職業 公證人搜尋熱度居冠 房地產仲介、消防員名列第2、3

記者張筠╱華盛頓報導
過去一年，大華府民眾最感興趣的前三種職業依次為公證人、房地產經理、消防人員。（記者張筠╱ 攝影）
過去一年，大華府民眾最感興趣的前三種職業依次為公證人、房地產經理、消防人員。（記者張筠╱ 攝影）

疫情期間許多民眾主動或被動更換工作，大華府掀起新的求職潮流，也有不少人利用居家時間自學新技能，規畫新的職業道路，近日地方媒體根據民眾的搜索習慣發現，2021年大華府民眾最感興趣的前三種職業依次為公證人(notary)、房地產仲介、消防人員。

大華府地方媒體WTOP根據民眾在Google中搜索「如何成為一名XXX」的數據結果發現，過去一年大華府民眾對公證人、房地產仲介、消防人員三種職業的搜索次數最多，Google數據分析專員洛恩斯(Jocelyn Ruince)說，消防人員這一崗位成為熱搜，一定程度上反映出，在疫情之後，公眾對這類能救死扶傷、服務他人的職業越來越有興趣。

此外民眾也更傾向選擇沒有傳統老闆或上司管理的工作，類似公證人、房地產仲介等職位，這類工作也具有較大的靈活性，且入行限制較少，不少民眾在疫情居家期間註冊了相關課程和考試，藉此拓寬自己的職業選項，此外，疫情後房市回溫，許多民眾投資買房，也相應提高了房地產仲介的需求。

數據顯示，全美民眾對能夠旅行的職業也深具興趣，包括空服人員、機長等，洛恩斯說，雖然疫情爆發之初，與旅行相關的職業受最大衝擊，但在各地旅遊逐漸恢復且疫苗接種普及後，不少民眾希望把工作和旅遊結合，彌補過去兩年「足不出戶」的遺憾；治療師、護理人員等也是疫情後更加熱門的工作。

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