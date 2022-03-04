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新冠後遺症 染疫症狀持續困擾康復者

記者張筠╱華盛頓報導
研究顯示，全球有四成的新冠患者在康復後仍會出現後遺症。（記者張筠╱攝影）
研究顯示，全球有四成的新冠患者在康復後仍會出現後遺症。（記者張筠╱攝影）

隨著新冠疫苗普及，大華府地區疫情趨緩，許多民眾也逐漸從病情中康復，但近日有染疫康復民眾，陸續出現疲憊、身體痠痛、腿腳發軟、記憶力下降等症狀，還有人肋骨痛、腸胃不適，衛生學者表示，這些可能都是新冠引起的後遺症，研究顯示，全球有四成的新冠患者會長期經歷不同的症狀。

約翰霍普金斯大學(JHU)和屋崙凱瑟醫院(Kaiser Permanente)2月公布一份衛生報告顯示，全球四成的新冠患者會長期經歷新冠病症，雖然公衛學者和傳染病專家在過去兩年已做大量研究，但目前未有可定義「長期新冠」(long COVID)的症狀。

維州居民王利州去年11月確診，當時他已經接種完補強針，染疫症狀不重且在三周後康復，但最近他卻又開始覺得精力不足，「工作一段時間就很疲憊，偶爾會很嗜睡，記憶力也下降，經常咳嗽，聲音沙啞。」

2020年3月感染的馬州居民瑞菲德(Signe Redfield)本以為休養幾個月就從新冠中完全康復，「染疫初期的症狀很嚴重，包括氣短、肌肉痠痛、發抖、發燒等，但幾個月就恢復了，也沒有其他不適」，但近日她卻突然覺得腿腳無力，有時肋骨作痛，還有腸胃不適，「偶爾也會覺得很疲憊，不知道是否和換季和過敏旺季有關。」

瑞菲德表示，近期的症狀多數是染疫初期沒有出現過的，她的醫生推斷這可能是新冠後遺症，根據約翰霍普金斯大學的研究，目前出現的新冠後遺症，或稱「長期新冠」症狀包括腹痛、腸胃疾病、神經系統疾病、頭暈目眩、心律失常、噁心、內分泌失調、焦慮、疲勞、嗅覺失靈等。

部分後遺症也嚴重到讓民眾不得不辭職或請假，影響民眾的日常生活，許多患者表示，本以為感染新冠康復後就能有更強的抵抗力，但卻再度病倒，參與「長期新冠」研究的公衛研究學者霍伯格(Michael Horberg)建議各地醫療機構，若曾收治新冠患者，在他們康復後的60天左右還要確認他們的健康狀況。

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