蒙郡公寓疑瓦斯外洩爆炸 多人失蹤5重傷

馬州蒙郡銀泉市一棟公寓3日突然爆炸坍塌並引發大火和濃煙，至少十人送醫，其中五人重傷，還有多人失蹤。（美聯社）

馬州 蒙郡銀泉市(Silver Spring)一棟公寓3日突然爆炸坍塌並引發大火和濃煙，至少十人送醫，其中五人重傷，還有多人下落不明，附近三棟公寓也被波及，約100人受影響，事發原因仍在調查中，但消防官員表示，疑因瓦斯洩漏肇事。

馬州蒙郡(Montgomery)消防局表示，事故位於Michigan大道和Lyttonsville路2400號附近，四層的Friendly Garden公寓3日上午10時30分左右突然爆炸，18間住戶坍塌，公寓的建築結構嚴重損毀，隨後引發大火和濃煙，至少十人送醫，其中五人重傷，多人失蹤，許多居民無家可歸。

蒙郡消防局發言人皮林格(Pete Piringer)說，約150名消防員到場搶救，並出動重型車輛清理坍塌的建築，預計仍需數天才能完成；事發原因仍在調查當中，但有民眾稱在案發地附近有「很濃的瓦斯味」，蒙郡消防局長古德斯坦(Scott Goldstein)也提及2016年Flower Branch公寓曾因瓦斯洩漏而爆炸，該事故導致兩名兒童和五名成人死亡，68人住院，猜測本次事故可能是相似原因所致。

不過古德斯坦也稱，自去年1月1日以來，消防部門沒有收到該社區有任何與瓦斯洩漏或異味的報案，該社區的能源供應商Washington Gas在事發後也聲明會配合執法部門調查。

消防官員表示，附近三棟公寓受爆炸波及目前無法安全住人，事發時很多人正好在外上班逃過一劫，但他們恐怕也因此面臨無家可歸。

蒙郡郡議員哈克(Tom Hucker)表示，該公寓約有70位居民，且多為老年人，所有受影響的人員都被轉移到醫院或附近的收容所；事發時附近居民都聽到震耳欲聾的聲響，並感到劇烈震動，蒙郡居民肯納德(Andre Kenard)在事發時正好在該公寓附近工作，「聽到巨響後轉頭發現一棟樓在濃煙中坍塌」，不少民眾驚慌失措。