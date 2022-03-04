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華府書友會5日伏爾泰講座

【華盛頓訊】

華府書友會5日下午1時將邀請曾任海外華文女作家協會會長的張純瑛主講「改變歷史的巨人—啟蒙主義大師伏爾泰」，伏爾泰的啟蒙學說教導民眾獨立思考，掀起沛然莫之能禦的改革風潮，將歐美歷史由軍權推向民權。他亦正亦邪的個性、大開大合的胸懷、嬉笑怒罵的寫作風格，在歐洲掀起從王室到平民的追隨風潮，但毫無顧忌的放言高論，也讓他惹來放逐、入獄、書禁的迫害，並流放國外20多年。

Zoom ID：96880766641，密碼：123。講座免費，但也歡迎樂捐。詳情可致電華府書友會會長楊慶偉(607)379-4208。

美京古籍欣賞5日開講

美京華人活動中心博雅苑5日下午1時邀請沈葆講解「東晉、陶淵明、閒情賦」，探討陶淵明人品高潔，他的偉大在於把全部人生思想與作品融合為一，自始至終保持「真淳、自然、固窮」的本性，許多學者認為在中國文學史上只有屈原、杜甫可以與他媲美。活動地址：9400 Key West Avenue，Rockville, MD  20850。詳情可致電沈葆(301)464-2786。

江淑鴛女士紀念畫展5到12日舉行

美京華人活動中心(CCACC)將於5日至12日舉行「江淑鴛女士紀念畫展」，5日下午2時至4時也將舉行紀念茶會。江淑鴛1945年5月13日生於台灣台中，自幼天資聰穎，不僅在課業上名列前茅，更獲多項繪畫獎項。她十幾歲時隻身來美求學，隨後在大學時期選擇了可以兼用數理能力和藝術天賦的建築室內設計為專業。

江淑鴛退休前在多所學校任教，在蒙郡社區大學教室內設計20年，最後在2005年退休。她也曾在多所中文學校教書，熱衷大華府地區的文化活動，不僅是CCACC畫廊的常客，也常參加文化展演並宣揚中華文化。

江淑鴛不幸於2021年6月17日驟逝，個人紀念展覽將包括油畫、水彩、國畫等。藝廊開放時間：每周二、三、五、六中午12時至下午5時。地址9318 Gaither Road, Suite 215, Gaithersburg, MD 20877。

華府 退休 華人

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