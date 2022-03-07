學習佛法圓融的智慧(續2)摘錄盧台長講述於觀音堂

盧軍宏台長

佛法難聞，在末法時期，你想要得到菩薩的真諦，能得到觀世音菩薩保佑，就應該找到真正的佛法。現在學菩薩難，學佛更難。菩薩是一個悟，智慧，而佛是覺悟，大徹大悟。當你開悟了，得到了正等正覺，你就是菩薩。要想成佛就必須證得無上正等正覺。

許多人以為自己磕磕頭，看了一點書就是聞到了佛法。請問你看的是什麼樣的書？聞到的是什麼樣的法？要明白其中的道理。我經常給大家講，釋迦 牟尼佛在印度 傳法的時候，經常把那些弟子帶在身邊，讓每位學佛的人拿一個缽，就是一個碗，讓他們去敲每家的門托缽乞食，培養佛心。原理是：第一，讓在家的人能佈施，發慈悲心。一敲門，哦！和尚來了，阿彌陀佛，把東西給和尚，這叫培養佈施心。第二，做和尚的人很多都是皇宮貴族、商人。想通了把頭一剃穿上袈裟，佛祖就是在培養他們的慈悲心，讓他們放下自我，放下他們的傲慢心，要讓他們感覺到自己就是一個普通人，和眾生一樣是平等的。現在你們還能看到哪個廟裏的和尚一起在馬路上托缽乞食？不要認為過去某一位老法師是這麼講的，某一位老修行是這樣修的，所以，我們就一定要照著他們的路走，其實修行是要找到真正的自我本性和佛性。

現在的修心要有所改變，要知道改的不是佛法而是方法，人間修為要用心來修。在末法時期要學大乘佛法——救人。在救人的時候你才能得到真正的智慧，才會得到真正的力量。為什麼師父能在開天眼後這麼短時間救了這麼多人？能得到這麼大的力量？這些都是修出來的，是觀世音菩薩給的。你只要好好地去度人去救人，把這個正道、正法傳給大家，菩薩會加倍給你能量的，要明白這些道理。在末法時期，觀世音菩薩會化成各種各樣的人身來救大家，現在師父也是這樣，讓每個人都念經，使每個家庭都轉好，救人弘法利生。

無上正等正覺：就是佛菩薩。師父現在教你們的這個法門，就是要學無上正等正覺，就是從佛菩薩那裏來的，是修為的最高境界。觀世音菩薩經常在我身上講話，教我如何在電臺裏救人。你們知道現在許多法門都在暗傳。我現在要開啟你們每個人的智慧，讓大家知道觀世音菩薩是怎麼濟世救人的。如果，一個小島有水災了，飛機來了，航空母艦來了，他們會不會只救幾個人呢？還是要把所有的人都救上來？可是，在救所有人的時候會碰到許多問題，如有些老弱病殘的人在跨上航空母艦時不小心掉進水裏了，有的可能會誘發心臟病 等等，這些都是屬於很可憐的沒有緣分的人，就像那些沒有聞到佛法的人。真正的救人是要面向大家，真正的救人是要通過佛法的聞思修。大家想一想那些大法師有沒有在普度眾生？他們在光明正大的度人。

所以要記住什麼是“正”？“正”就是陰陽五行和合而成的。現在我給大家講這個“正”字。上面一橫為“金”，下麵一橫為“水”，中間一豎是“木”，左邊一豎是“火”，右邊一橫是“土”。所以真正的無上正等正覺，也就是究竟圓滿的智慧，就是讓你們怎麼樣找到一條真正的路。

你們要記住，在末法時期“正”的東西一定是經得起考驗的，百試百靈，所以一定要弘揚佛法。如果你有這個能量接受，就能理解這些佛法。沒有能量是理解不到的，即使暗傳給你也沒用。功力不一樣，前世所修也不一樣，所以接受的能量也就不一樣。要在末法時期找到一條最正、最實在、最能夠讓自己解決問題的道。如果一個人在末法時期還不讓觀世音菩薩來保護他、救他，不讓自己的命運轉好，只能說這個人——很可憐。（未完待續）

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