我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

華府獨立電影節開跑 5天播映43部佳片

記者張筠／華盛頓報導
2022年華府獨立電影論壇節2日啟動，本周將連續展映43部作品，包括新聞調查、紀錄片、電影等多類影視作品。（電影節官網）
2022年華府獨立電影論壇節2日啟動，本周將連續展映43部作品，包括新聞調查、紀錄片、電影等多類影視作品。（電影節官網）

2022年華府獨立電影論壇節(D.C. Independent Film Forum)2日開跑，到6日為止將連續展映43部作品，包括新聞調查、紀錄片、電影等多類影視作品，期間觀眾也能與導演對話，透過座談會了解影視製作的幕後故事，並參加工作坊與其他電影愛好者交流，這也是疫情後該電影節首度恢復實體播映。

華府獨立電影節從1999年起每年舉行，旨在向民眾展示小眾影視作品及幕後故事，過去兩年因疫情無法正常舉行，去年雖然以線上和實體結合的方式舉辦，但效果不如往年，該活動執行主任普利查德(Deirdre Evans-Pritchard)說，今年很慶幸能全部恢復實體，在華府E街Landmark Cinema給民眾帶來更全面的視聽體驗。

2日以電影「My Childhood, My Country」開幕，該影片講述一名阿富汗人20多年經歷的戰爭生活，內容涉及大國之間的較量，也反映普通民眾生活如何被戰火震盪，讓觀眾也能對當前的國際局勢有所思考。

3日主打的影片是喜劇電影「Bootyology」，讓觀眾在笑聲中忘卻煩惱；4日重點放映導演Constant van Hoeven的紀錄片「Living in Delusionville」，講述美國知名壁畫家Ron English的生平，他以獨特風格聞名，常利用表情符號和笑臉作畫，也以此對社會和文化做出許多深刻評論；這是關於他生平的第一部紀錄片。

5日將展映動畫片「Amazing Animation」，打破「動畫僅適合兒童」的印象，用世界一流的動畫技術和格式呈現，畫面和音樂結合的精緻程度，讓觀眾在某一時刻忘記這是一部用電腦製作出來的影片。

6日將舉行電影節的閉幕式，主推作品是瑞士導演Lorenz Merz的「Soul of a Beast」，觀眾將能從中見證一段年輕、富有活力又略帶古靈精怪的愛情故事，該導演在歐洲被認為是一名新興導演，這也是他第二次在美國展映他的作品。

電影節詳情可登錄：https://bit.ly/3C8fVUx。

電影 導演 華府

上一則

艾伯特、歐洛克角逐德州州長 比誰募款多

下一則

伊州州長警告 應提防俄羅斯網攻

延伸閱讀

俄烏衝突蔓延 華府俄羅斯商家遭惡意攻擊

俄烏衝突蔓延 華府俄羅斯商家遭惡意攻擊

華府取消室內口罩令 公校暫不跟進

華府取消室內口罩令 公校暫不跟進
華府櫻花季來了 紀念東京贈送櫻花樹110周年

華府櫻花季來了 紀念東京贈送櫻花樹110周年

110周年紀念 華府櫻花預計3/22-3/25盛開 系列活動回歸實體

110周年紀念 華府櫻花預計3/22-3/25盛開 系列活動回歸實體
華爾街日報：華府要中國選邊站

華爾街日報：華府要中國選邊站

熱門新聞

班尼托高中位於緊鄰華埠的皮爾森區，全校學生22日都為可獲全額獎學金開心。(班尼托高中臉書)

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

2022-02-23 09:49
谷愛凌自述成功秘訣是每天睡足十個小時。（路透）

打造金牌谷愛凌 口袋要深 每年至少準備5萬元

2022-02-25 02:13
州府官員視變性為虐童，德州媽攜女遷加州。(德州家庭與保護服務廳)

女童說溜嘴自曝有小雞雞 母憂德州法刁難 攜女遷加州

2022-02-28 20:30
戈梅茲在山姆俱樂部取下貨架上的刀子，企圖殺害在購物的三名亞裔父子。(Midland法院檔案)

怕病毒傳播 德州男子取賣場貨架刀具殺購物亞裔父子

2022-02-24 18:58
維州的第一資本在2022年全美最佳雇主排行榜中位列第72名。（取自富比士官網）

全美最佳雇主 大華府9企業擠進百大 國家航空暨太空總署居第三

2022-02-23 11:25
俄烏戰事，德州能源公司短期內會獲利。(德州能源生產商聯盟網頁)

俄侵烏克蘭 能源漲消費者慘 德州這些公司卻發財

2022-02-25 20:46

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭