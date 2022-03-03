華府獨立電影節開跑 5天播映43部佳片

2022年華府獨立電影論壇節2日啟動，本周將連續展映43部作品，包括新聞調查、紀錄片、電影等多類影視作品。（電影節官網）

2022年華府 獨立電影 論壇節(D.C. Independent Film Forum)2日開跑，到6日為止將連續展映43部作品，包括新聞調查、紀錄片、電影等多類影視作品，期間觀眾也能與導演 對話，透過座談會了解影視製作的幕後故事，並參加工作坊與其他電影愛好者交流，這也是疫情後該電影節首度恢復實體播映。

華府獨立電影節從1999年起每年舉行，旨在向民眾展示小眾影視作品及幕後故事，過去兩年因疫情無法正常舉行，去年雖然以線上和實體結合的方式舉辦，但效果不如往年，該活動執行主任普利查德(Deirdre Evans-Pritchard)說，今年很慶幸能全部恢復實體，在華府E街Landmark Cinema給民眾帶來更全面的視聽體驗。

2日以電影「My Childhood, My Country」開幕，該影片講述一名阿富汗人20多年經歷的戰爭生活，內容涉及大國之間的較量，也反映普通民眾生活如何被戰火震盪，讓觀眾也能對當前的國際局勢有所思考。

3日主打的影片是喜劇電影「Bootyology」，讓觀眾在笑聲中忘卻煩惱；4日重點放映導演Constant van Hoeven的紀錄片「Living in Delusionville」，講述美國知名壁畫家Ron English的生平，他以獨特風格聞名，常利用表情符號和笑臉作畫，也以此對社會和文化做出許多深刻評論；這是關於他生平的第一部紀錄片。

5日將展映動畫片「Amazing Animation」，打破「動畫僅適合兒童」的印象，用世界一流的動畫技術和格式呈現，畫面和音樂結合的精緻程度，讓觀眾在某一時刻忘記這是一部用電腦製作出來的影片。

6日將舉行電影節的閉幕式，主推作品是瑞士導演Lorenz Merz的「Soul of a Beast」，觀眾將能從中見證一段年輕、富有活力又略帶古靈精怪的愛情故事，該導演在歐洲被認為是一名新興導演，這也是他第二次在美國展映他的作品。

電影節詳情可登錄：https://bit.ly/3C8fVUx。