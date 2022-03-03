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紐約9旬老婦病重 維州少女筆友探訪好轉

記者張筠／維州報導
賈斯特聽聞貝克病重後立馬趕往紐約探望，她的到來也讓貝克恢復意識。（賈斯特提供）
賈斯特聽聞貝克病重後立馬趕往紐約探望，她的到來也讓貝克恢復意識。（賈斯特提供）

維州勞登郡(Loudoun County)少女賈斯特(Keslar Just)在過去兩年持續和住在紐約的92歲筆友奶奶貝克(Jean Beck)通信，近日貝克奶奶卻因病重住院無法回信，賈斯特得知此消息後立刻到紐約探訪，當她陪貝克奶奶聊天後，貝克逐漸恢復意識，老少間的溫馨友情令家人感動不已。

賈斯特目前是維州威廉與瑪麗學院(William & Mary)生物學專業的大一學生，她在疫情期間發起一項溫情計畫：利用休閒時間給在各地療養院隔離的老人們寫信，希望在疫情期間傳遞溫暖並分享快樂的事。

賈斯特(左)在疫情期間與貝克(右)通信，互相陪伴，建立深厚的情誼。（賈斯特提供）
賈斯特(左)在疫情期間與貝克(右)通信，互相陪伴，建立深厚的情誼。（賈斯特提供）

「寫了150多封信，我只收到一封回信」，賈斯特說，「那就是住在紐約Henrietta的貝克奶奶。」

貝克今年92歲，賈斯特說她從信中了解到，貝克奶奶曾是一名游泳健將，擅長打籃球，也喜歡登山等戶外運動；兩人互相寫了80多封信，期間還多次通話，「我們有很多共同話題」，賈斯特表示，沒想到兩年前發起的計畫，能為她帶來如此特別的友誼，並度過很多快樂時光。

賈斯特和貝克寫了80多封信。（賈斯特提供）
賈斯特和貝克寫了80多封信。（賈斯特提供）

然而貝克上個月突然病重住院，她的家人將此情況告訴賈斯特，且稱貝克基本沒有意識，賈斯特得知後立馬趕往紐約，「在此之前(我們)沒有見過面，我的家人也說最壞的情況是貝克奶奶臥病在床，不會有任何回應，但我仍希望前去探望。」

不過就在賈斯特走到貝克的床邊，握住她的手並輕聲打招呼「您好，我是凱斯勒·賈斯特，您的筆友」時，貝克慢慢睜開眼睛，且有了回應。

「我後來坐在床邊陪她聊了許久」，賈斯特和貝克的家人都被這份情誼打動，也才知道兩位筆友有如此深厚的感情，賈斯特稱，永遠不會忘記這段時間的通信以及與貝克奶奶建立的友情，未來也計畫把這份美好的心願帶給更多人。

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