我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北京冬季帕奧將開幕 俄國、白俄運動員禁止參加

聯合國譴俄案 中國又棄權：一味施壓 局面更複雜

全美最快樂城市 馬州哥倫比亞排第2 華府85

記者張筠／華盛頓報導
馬州哥倫比亞市為全美最快樂第二名的城市，在民眾身心健康、社區環境友好等項目中也名列前茅。（記者張筠／攝影）
馬州哥倫比亞市為全美最快樂第二名的城市，在民眾身心健康、社區環境友好等項目中也名列前茅。（記者張筠／攝影）

馬州哥倫比亞市(Columbia)近日入選「全美最快樂城市榜單」第二名，首都華府則列居全美第85名，維州在該榜單中排名最靠前的城市是維吉尼亞海灘(Virginia Beach)，維州州府里奇蒙(Richmond)則是該州快樂指數最低的城市。

個人理財網站WalletHub，近日根據民眾身體和心理健康狀態、抑鬱人數、自殺率、社交活動、工作滿意度、工作時間、工資增長幅度、經濟狀況、休閒娛樂時間等30個因素，衡量全美各大城市的快樂指數，綜合排出182個城市民眾的快樂情況。

結果顯示，全美最快樂城市為加州的Fremont，該城市在身心健康狀況一項中也排名全美第一；綜合排名第二的是馬州的哥倫比亞市，在民眾身心健康、社區環境友好等項目中名列前茅。

前十名中的城市有六個位於加州，包括第一名的Fremont、第三名的舊金山、第四名聖荷西(San Jose)、第五名的爾灣(Irvine)、第九名的杭廷頓灘(Huntington Beach)、第十名的聖地牙哥(San Diego)。

首都華府在「全美最快樂城市」排行榜中位於第85名，不過華府也是全美自殺率第二低的...
首都華府在「全美最快樂城市」排行榜中位於第85名，不過華府也是全美自殺率第二低的城市。（記者張筠／攝影）

華府綜合排名僅位於第85名，但自殺率全美第二低，馬州哥倫比亞市是全美自殺率第三低的城市。

維州排名最高的城市是維吉尼亞海灘，排名全美第51，州府里奇蒙是該州排名最低，與馬州巴爾的摩市(Baltimore)並列全美第150名，此外，維州Norfolk市的「工作時數」項目排名全美倒數第三，當地民眾工作壓力大，工作時間長。

馬州 維州 加州

上一則

憂影響交通、房價… 華埠旁78區蓋賭場 8成居民不支持

下一則

新州離岸發電場競標熱烈 6廠商得標總額44億

延伸閱讀

俄烏衝突蔓延 華府俄羅斯商家遭惡意攻擊

俄烏衝突蔓延 華府俄羅斯商家遭惡意攻擊

華府取消室內口罩令 公校暫不跟進

華府取消室內口罩令 公校暫不跟進
華府櫻花季來了 紀念東京贈送櫻花樹110周年

華府櫻花季來了 紀念東京贈送櫻花樹110周年

譴責俄羅斯 馬州終止列寧格勒州姊妹關係

譴責俄羅斯 馬州終止列寧格勒州姊妹關係
馬州喬治王子郡 2/28取消口罩令 公校和大眾交通除外

馬州喬治王子郡 2/28取消口罩令 公校和大眾交通除外

熱門新聞

班尼托高中位於緊鄰華埠的皮爾森區，全校學生22日都為可獲全額獎學金開心。(班尼托高中臉書)

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

2022-02-23 09:49
谷愛凌自述成功秘訣是每天睡足十個小時。（路透）

打造金牌谷愛凌 口袋要深 每年至少準備5萬元

2022-02-25 02:13
州府官員視變性為虐童，德州媽攜女遷加州。(德州家庭與保護服務廳)

女童說溜嘴自曝有小雞雞 母憂德州法刁難 攜女遷加州

2022-02-28 20:30
戈梅茲在山姆俱樂部取下貨架上的刀子，企圖殺害在購物的三名亞裔父子。(Midland法院檔案)

怕病毒傳播 德州男子取賣場貨架刀具殺購物亞裔父子

2022-02-24 18:58
維州的第一資本在2022年全美最佳雇主排行榜中位列第72名。（取自富比士官網）

全美最佳雇主 大華府9企業擠進百大 國家航空暨太空總署居第三

2022-02-23 11:25
俄烏戰事，德州能源公司短期內會獲利。(德州能源生產商聯盟網頁)

俄侵烏克蘭 能源漲消費者慘 德州這些公司卻發財

2022-02-25 20:46

超人氣

更多 >
俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地
白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女

白男兩小時內 曼哈頓街頭連傷7亞裔女
開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行

開戰Day7／消息人士：俄烏第二輪談判未取消 可能在2日晚間舉行
美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高

美房貸利率暴跌 房價可能繼續走高
壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭

壓倒性票數通過 聯合國大會強力譴責俄羅斯侵略烏克蘭