華府取消室內口罩令 公校暫不跟進

華府商家仍可自行維持口罩令，確保員工和消費者安全。（記者張筠╱攝影）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)1日宣布，從2日(今)起市府免費發放兒童尺寸的KN95口罩 ，民眾可憑居住證明為兒童領取；1日也是華府撤銷室內口罩令的日子，消費者進入商家、健身房、宗教場所可不必戴口罩，不過大眾交通工具、政府部門、醫療場所仍須戴口罩，包瑟政府也表示，暫不考慮撤銷公校 系統的口罩令。 華府疫情趨緩，1日起撤銷商家口罩令，民眾進入商家、餐館等公共場所可不必戴口罩。（記者張筠 / 攝影）

由市府衛生局運營的防疫中心2日開始發放免費兒童KN95口罩，每盒五個，每人每次可領兩盒，須出示居住證明，防疫中心每周開放六天，也會繼續發放成人口罩和居家檢測資源，並有疫苗、補強針接種、核酸(PCR)檢測等服務。

大華府疫情趨緩，維州1日起全面撤銷公校口罩令，華府的室內口罩令也鬆綁，不過包瑟表示，目前沒有計畫取消華府公校系統的口罩規定，雖然華府已降至聯邦疾病防治中心(CDC)定義的「低傳播」社區，住院人數也較低，但包瑟政府仍在和衛生官員謹慎觀察疫情數據，暫不改變公校防疫規定。

華府1日起撤銷商家的口罩規定，民眾進入零售商、餐館、酒吧、健身房、娛樂中心、宗教場所、音樂會等公共場所可不必戴口罩，不過商家仍有權維持口罩令，確保員工和消費者健康。

商業繁榮的喬治城(Georgetown)有許多商家仍在門口張貼口罩規定，而多數消費者也都遵守，有民眾表示就算商家不要求，也會戴口罩進入室內場合，以防人多傳染風險高，也有民眾則是隨身帶著口罩，根據商家規定靈活應對，還有民眾表示，控制室內人數可以替代口罩規定，這樣可以讓民眾有更自由舒適的消費體驗。