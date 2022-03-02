俄烏衝突蔓延 華府俄羅斯商家遭惡意攻擊

華府Russia House Restaurant & Lounge近日因俄烏戰爭無辜受害。（餐廳臉書）

俄烏衝突蔓延，全美多州近日陸續宣布對俄羅斯 經濟制裁，包括停售俄羅斯的酒類商品，斷絕州府之間的友好關係等，許多民眾也上街遊行聲援烏克蘭 ，華府 一家俄羅斯餐館近日也因此遭惡意攻擊，由於該餐館員工並非俄羅斯人，對於店面無端遭攻擊感到非常委屈也擔驚受怕，其他與俄羅斯有關的商家聽到消息後，也紛紛考慮暫時歇業自保。

位於華府杜邦圓環(Dupont Circle)附近、Connecticut大道上的俄羅斯餐廳Russia House Restaurant & Lounge近日因俄烏戰爭成為無辜受害，惡意攻擊的民眾用磚頭砸破該餐館兩扇窗戶，還在店門口貼「謀殺者之家」(house of murderers)等惡意標語，並留下支持烏克蘭的牌子。

一名從東歐來華府旅遊的民眾Amina Odzackic租的Airbnb剛好位於該餐館樓上，她表示，該餐廳員工和業主就算是俄羅斯人也不應該受到此威脅，「他們與正在進行的戰爭無關」，反對戰爭、追求和平、支持烏克蘭有很多方式，「(攻擊者)不應該用暴力或威脅來表達自己的立場。」

該餐館遭攻擊後宣布暫停營業，該店員工也表示非常「無辜和恐懼」，附近民眾聽聞此事後稱，惡意攻擊者的行為不可容忍，甚至表示此舉跟用武力解決問題的俄羅斯總統普亭沒有兩樣。

維州亞歷山卓市(Alexandria)老城區(Old Town)一家主打俄羅斯-烏茲別克斯坦菜的餐廳，近日營業也擔驚受怕，該店此前販售許多俄羅斯品牌的酒，但本周維州酒品運營商Virginia ABC宣布停售俄羅斯牌伏特加等酒類，他們只好改而以烏茲別克斯坦的食物和飲料為主，甚至考慮調整菜單。

業主表示，他的確憂慮俄烏戰火繼續升溫會影響生意，本來以為今年能從疫情中逐漸恢復，沒想到遠方突然爆發的戰爭瞬間打破了期待。