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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

俄烏衝突蔓延 華府俄羅斯商家遭惡意攻擊

記者張筠╱華盛頓報導
華府Russia House Restaurant & Lounge近日因俄烏戰爭無辜受害。（餐廳臉書）
華府Russia House Restaurant & Lounge近日因俄烏戰爭無辜受害。（餐廳臉書）

俄烏衝突蔓延，全美多州近日陸續宣布對俄羅斯經濟制裁，包括停售俄羅斯的酒類商品，斷絕州府之間的友好關係等，許多民眾也上街遊行聲援烏克蘭華府一家俄羅斯餐館近日也因此遭惡意攻擊，由於該餐館員工並非俄羅斯人，對於店面無端遭攻擊感到非常委屈也擔驚受怕，其他與俄羅斯有關的商家聽到消息後，也紛紛考慮暫時歇業自保。

位於華府杜邦圓環(Dupont Circle)附近、Connecticut大道上的俄羅斯餐廳Russia House Restaurant & Lounge近日因俄烏戰爭成為無辜受害，惡意攻擊的民眾用磚頭砸破該餐館兩扇窗戶，還在店門口貼「謀殺者之家」(house of murderers)等惡意標語，並留下支持烏克蘭的牌子。

一名從東歐來華府旅遊的民眾Amina Odzackic租的Airbnb剛好位於該餐館樓上，她表示，該餐廳員工和業主就算是俄羅斯人也不應該受到此威脅，「他們與正在進行的戰爭無關」，反對戰爭、追求和平、支持烏克蘭有很多方式，「(攻擊者)不應該用暴力或威脅來表達自己的立場。」

該餐館遭攻擊後宣布暫停營業，該店員工也表示非常「無辜和恐懼」，附近民眾聽聞此事後稱，惡意攻擊者的行為不可容忍，甚至表示此舉跟用武力解決問題的俄羅斯總統普亭沒有兩樣。

維州亞歷山卓市(Alexandria)老城區(Old Town)一家主打俄羅斯-烏茲別克斯坦菜的餐廳，近日營業也擔驚受怕，該店此前販售許多俄羅斯品牌的酒，但本周維州酒品運營商Virginia ABC宣布停售俄羅斯牌伏特加等酒類，他們只好改而以烏茲別克斯坦的食物和飲料為主，甚至考慮調整菜單。

業主表示，他的確憂慮俄烏戰火繼續升溫會影響生意，本來以為今年能從疫情中逐漸恢復，沒想到遠方突然爆發的戰爭瞬間打破了期待。

俄羅斯 烏克蘭 華府

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