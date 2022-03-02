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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

烏克蘭第二大城哈爾科夫持續遭俄軍砲擊 多人受傷死亡

莫天成 分析國際熱點與美中關係

【華盛頓訊】
莫天成表示，當今世界的戰爭不一定是熱戰，還包括經濟貿易文化等方面的衝突。（主辦方提供）
莫天成表示，當今世界的戰爭不一定是熱戰，還包括經濟貿易文化等方面的衝突。（主辦方提供）

前聯邦勞工部財長、美國國家中國園基金會主席莫天成近日以「變化中的國際棋局與美中關係」為題，在一場線上講座分析近期熱點事件對在美華人的影響，並建議在美華人應如何自處。

在探討俄烏衝突時，許多聽眾針對烏克蘭地緣政治危機、中俄關係、台灣問題等敏感內容提問，莫天成表示，當今世界的戰爭不一定是熱戰，還包括經濟貿易文化等方面的衝突。他表示，因防疫和旅行限制，美中貿易受重創，雙方須循序漸進放寬旅行限制，逐步恢復各項交流。

莫天成用「森林大火」來比喻全球製造業轉移的過程，提出「美國製造業在重生」的新觀點，他預計今後製造業將會更多以機器替代人力，這將給美中兩國帶來機遇。

針對美中兩國的科技競爭，莫天成表示，如今可說處於「第四次工業革命」，美中兩國的國際地位與以往有巨大轉變，合法競爭的必要性和重要性也不斷提升。

此外他也以妻子是台灣長大的第一代美國移民為例，用樸素的道理闡明台灣問題的複雜局勢：「(台灣問題)與婚姻類似，妻子的未來與丈夫及其家族緊密相連，但她也為自己的娘家自豪。」

莫天成說，在美華人多數都對母國有深厚感情，因此一代移民必須清晰了解身份定位，從而恰當展開生活，了解自己的權利和義務，避免在跨文化交流中因語言溝通或文化不同而產生誤會。對於扶養在多文化中成長的二代移民，莫天成主張應培養他們的批判性思維，鼓勵父母帶著孩子豐富經歷，使其對多元文化和信息做出獨立判斷。

前聯邦勞工部財長莫天成近日以「變化中的國際棋局與美中關係」為題在線上講座分享在美...
前聯邦勞工部財長莫天成近日以「變化中的國際棋局與美中關係」為題在線上講座分享在美華人應如何自處。（主辦方提供）

華人 移民 勞工部

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