110周年紀念 華府櫻花預計3/22-3/25盛開 系列活動回歸實體

2022年標誌東京向華府贈送3000棵櫻花樹的110周年。（記者張筠 / 攝影）

華府 官員1日表示，預計今年3月22至25日之間會迎來櫻花盛開季，今年多數櫻花季系列活動都將回歸實體形式，包括各類文化表演、遊行 、長跑等，商家和酒店也將陸續推出櫻花主題的商品和服務，吸引當地民眾和全美各地遊客，今年也正逢日本 東京向美國華府贈送櫻花樹的110周年紀念。

華府國家廣場和紀念公園(National Mall and Memorial Parks)總監芮恩博德(Jeffery Reinbold)表示，綜合氣候因素，預計今年櫻花盛開(cherry blossoms)會在22至25日之間，具體可能因天氣變化而改變；今年的櫻花節也標誌著日本東京市長尾崎行雄(Yukio Ozaki)向華府贈送3000棵櫻花樹的110周年紀念。

日本駐美大使館公共事務官員Ryo Kuroishi表示，「東京市長1912年在華府潮汐湖畔(Tidal basin)種下櫻花樹時肯定想像不到他們的付出對當今有如此影響」，櫻花樹在這110年來也象徵美日友好關係不斷成長。

今年華府櫻花節系列活動主題為「重新探索春天」(Rediscover Spring)，象徵「希望和嶄新開始」；活動從3月20日持續至4月17日，多數內容時隔兩年將恢復實體形式，包括傳統的櫻花季開幕儀式和遊行、文化表演、地方小吃、藝術展覽等，華府室內的餐廳和商家也將推出櫻花主題的餐點和食物，讓民眾通過各個感官來體驗一年一度的櫻花季，主辦方預計今年將吸引150萬民眾。

根據國家公園管理局，近距離觀賞櫻花的最佳時間在盛開季開始後的四到七天，除了潮汐湖畔這一觀賞勝地之外，國家廣場(National Mall)、國家植物園(National Arboretum)、Anacostia公園、巴頓橡樹公園(Dumbarton Oaks)、Stanton公園、Oxon Run公園等地方也可觀賞到簇擁綻放的櫻花。

櫻花季系列活動的具體安排包括：

3月26日：櫻花風箏節，位於華盛頓紀念碑前的草坪

4月9日：國家櫻花盛開季遊行(National Cherry Blossom Festival Parade)，起點為Constitution大道

4月16日：華府國會河濱(Capitol Riverfront)的三場戶外現場音樂會，包括互動藝術、煙花秀，還有美酒佳餚

此外，華府、維州、馬州的許多社區近期將布置花瓣拱門，將街道裝飾成櫻花粉色、Art in Bloom展覽也將推出當地和國際藝術家的櫻花雕像、繪畫等作品。