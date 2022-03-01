華府俄羅斯駐美大使館前示威 呼籲美方加強對俄制裁

華府民眾示威抗議俄羅斯入侵烏克蘭，要求美方加強對俄制裁。（記者張筠╱攝影）

俄烏交戰震盪國際，全美多地出現抗議俄羅斯 入侵烏克蘭 的遊行和示威，大華府 民眾近日也聚集在俄羅斯駐美大使館前聲援烏克蘭，高呼反對戰爭且抨擊俄羅斯總統普亭「不人道」，示威群體呼籲美國加強對俄羅斯的制裁，甚至計畫要求拜登政府將俄羅斯列入支持恐怖主義國家名單。 華府民眾聚集在俄羅斯駐美大使館前示威，他們穿戴有黃、藍色的服飾，聲援烏克蘭。（記者張筠╱攝影）

大華府多地民眾近日聚集在俄羅斯駐美大使館前示威，抗議者手持「入侵者離開烏克蘭！」、「拒絕戰爭」、「美國與烏克蘭同在」等標語，以及代表烏克蘭的黃藍色氣球，俄羅斯駐美大使館門前的地面也寫上「和平是財富，戰爭是犯罪」等字樣，經過車輛紛紛按喇叭響應，示威者呼籲美國給烏克蘭更多支持，並加強對俄羅斯的制裁。

美國烏克蘭國會委員會(Ukrainian Congress Committee of America)烏克蘭國家信息服務委員會主任斯瓦基(Michael Sawkiw)表示，俄羅斯的入侵恐怕會演變成長期戰爭，「烏克蘭必然會需要更多軍事援助」，他為在美的烏克蘭人自豪，並稱除了在美烏克蘭人之外，大量美國民眾也參與反對俄烏戰爭的遊行，「(俄羅斯的)惡行必須終止」。

大華府還有許多來自中歐、東歐、波蘭、波羅的海等社區的民眾站出來發聲抗議，美國烏克蘭國會委員會也將在接下來的兩個周日到白宮門前舉行示威活動，預計將有來自全美各地的烏克蘭人抵達華府聚集，「除了對支持我們的人表達感謝，更重要的是為請求更多援助。」

斯瓦基表示，示威活動旨在讓更多歐洲盟友一同向俄羅斯發起經濟制裁，美國烏克蘭國會委員會也正在計畫要求拜登政府將俄羅斯列入支持恐怖主義的國家名單，目前該名單上榜國家包括敘利亞、伊朗、朝鮮、古巴。

除此之外，該委員會也致力為逃離戰地的難民籌款，並為烏克蘭士兵籌集醫療資金和物品。