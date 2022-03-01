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制裁俄羅斯 維州下架伏特加等俄酒

記者張筠╱維州報導
楊京宣布對俄羅斯祭出經濟制裁，全州酒類商店將停售俄羅斯品牌的酒精飲品，餐廳和酒吧也將受影響。（記者張筠╱攝影）
楊京宣布對俄羅斯祭出經濟制裁，全州酒類商店將停售俄羅斯品牌的酒精飲品，餐廳和酒吧也將受影響。（記者張筠╱攝影）

俄烏戰火蔓延，全美多地州長抨擊俄羅斯引戰，並紛紛對俄羅斯祭出經濟制裁，維州州長楊京(Glenn Youngkin)稱，俄羅斯入侵烏克蘭之舉「不可容忍」，要求當地非營利公民外交組織立即終止與俄的關係，維州州府運營的酒品連鎖店Virginia ABC也響應州長要求，宣布將俄羅斯品牌的伏特加全部下架，馬州蒙郡也推出相似規定，餐館和酒吧停止供應俄羅斯產品。

維州州長楊京表示「我們必須挺身而出，用從未發動過的經濟制裁向國際社會表明立場」，他稱俄羅斯入侵烏克蘭的舉動「不可容忍」，要求州府相關部門審查維州所有來自俄羅斯公司的稅收，陸續終止與他們的合作和往來，下令維州非營利的公民外交組織「Norfolk Sister City協會」立即中斷與俄羅斯的關係，此外維州退休系統董事會(Virginia Retirement System Board of Trustees)和大學捐贈基金組織也被要求撤銷所有與俄羅斯相關的資產、證券。

維州最大的酒精運營商Virginia ABC宣布，所有俄羅斯品牌的伏特加(vodka)將下架，包括Beluga、Hammer&Sickle、Imperia、Mamont、Organika、Russian Standard、ZYR七個品牌，以俄文命名但公司不位於俄羅斯的酒類品牌不受影響；Virginia ABC在全州有近400家店面，該決定將影響全州所有零售據點。

馬州蒙郡(Montgomery)的UFCW Local 1994工會近日也要求郡長艾瑞奇(Marc Elrich)推出相關規定，抵制俄羅斯，並支持烏克蘭人民，郡府隨後宣布蒙郡酒精管理局(Alcohol Beverage Services)將停售所有俄羅斯品牌的伏特加和其他酒類商品，酒類商店將下架相關產品，餐館和酒吧也停止供應俄羅斯生產的食品飲料。

俄羅斯 維州 烏克蘭

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