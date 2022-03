譴責俄羅斯 馬州終止列寧格勒州姊妹關係

馬州州府大樓近日亮起黃、藍色燈光,以此表達對烏克蘭的支持。(霍根辦公室提供)

為譴責俄羅斯 揮軍入侵烏克蘭 ,馬州 州長霍根(Larry Hogan)2月28日宣布立即終止與俄羅斯聖彼得堡列寧格勒州(St. Petersburg of the Leningrad region of Russia)的姊妹州(Sister State)關係;馬州州府大樓近日也亮起黃、藍色燈光,對烏克蘭表達支持。

霍根政府2月28日通過推特宣布,已致信俄羅斯列寧格勒州州長Drozdenko,表示由於俄羅斯總統普亭政府「無端(unprovoked)入侵烏克蘭」,馬州決定立即終止與該州的姊妹州關係。

霍根在信中表示,不同國家的州府合作旨在「促進社區和地方政府的和平與繁榮」,基於互惠的雙邊關係與雙贏的共識,馬州和列寧格勒州政府在1993年簽署協議創建「姊妹州」的合作關係,此關係也要求「各政府對非法、有害公共秩序的行為保持警惕。」

在霍根政府宣布此決定之前,馬州州參議會主席弗格森(Bill Ferguson)同天也提出相關決議(resolution),敦促州府重審與列寧格勒州的關係,他表示,關鍵不在於俄羅斯民眾,而是俄羅斯政府「入侵烏克蘭的行為不能被合法化。」

弗格森表示,外交關係和文化等軟實力至關重要,若俄羅斯停止侵略,馬州可再考慮恢復與列寧格勒州的合作關係,「在此事上,我們必須明確表態並堅守與烏克蘭站在一起的立場。」