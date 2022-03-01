我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

譴責俄羅斯 馬州終止列寧格勒州姊妹關係

記者張筠╱馬州報導
馬州州府大樓近日亮起黃、藍色燈光，以此表達對烏克蘭的支持。（霍根辦公室提供）
馬州州府大樓近日亮起黃、藍色燈光，以此表達對烏克蘭的支持。（霍根辦公室提供）

為譴責俄羅斯揮軍入侵烏克蘭馬州州長霍根(Larry Hogan)2月28日宣布立即終止與俄羅斯聖彼得堡列寧格勒州(St. Petersburg of the Leningrad region of Russia)的姊妹州(Sister State)關係；馬州州府大樓近日也亮起黃、藍色燈光，對烏克蘭表達支持。

霍根政府2月28日通過推特宣布，已致信俄羅斯列寧格勒州州長Drozdenko，表示由於俄羅斯總統普亭政府「無端(unprovoked)入侵烏克蘭」，馬州決定立即終止與該州的姊妹州關係。

霍根在信中表示，不同國家的州府合作旨在「促進社區和地方政府的和平與繁榮」，基於互惠的雙邊關係與雙贏的共識，馬州和列寧格勒州政府在1993年簽署協議創建「姊妹州」的合作關係，此關係也要求「各政府對非法、有害公共秩序的行為保持警惕。」

在霍根政府宣布此決定之前，馬州州參議會主席弗格森(Bill Ferguson)同天也提出相關決議(resolution)，敦促州府重審與列寧格勒州的關係，他表示，關鍵不在於俄羅斯民眾，而是俄羅斯政府「入侵烏克蘭的行為不能被合法化。」

弗格森表示，外交關係和文化等軟實力至關重要，若俄羅斯停止侵略，馬州可再考慮恢復與列寧格勒州的合作關係，「在此事上，我們必須明確表態並堅守與烏克蘭站在一起的立場。」

俄羅斯 馬州 烏克蘭

上一則

北卡夏樂-梅郡 取消公共場所室內口罩令

下一則

州長墨菲：娛樂用大麻 新州數周內開賣

延伸閱讀

馬州終止與俄羅斯列寧格勒州的姊妹關係

馬州終止與俄羅斯列寧格勒州的姊妹關係
新增確診大降9成 華府商家今起可免查疫苗卡

新增確診大降9成 華府商家今起可免查疫苗卡
兒童接種普及 霍根要求州教委撤口罩令

兒童接種普及 霍根要求州教委撤口罩令
蒙郡室內口罩令21日到期 郡長籲公校謹慎防疫

蒙郡室內口罩令21日到期 郡長籲公校謹慎防疫
疫情趨緩 兒童接種普及 霍根要求州教委撤銷口罩令

疫情趨緩 兒童接種普及 霍根要求州教委撤銷口罩令

熱門新聞

班尼托高中位於緊鄰華埠的皮爾森區，全校學生22日都為可獲全額獎學金開心。(班尼托高中臉書)

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

2022-02-23 09:49
美女候選人莎菈斯托納在Tik Tok有更露骨的背影。 (Sarah Stogner)

幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼

2022-02-21 19:00
喬治P.布希(右)的布希家族在德州有雄厚政治根基。(George P. Bush競選網頁臉書)

川普與小布希互噴口水後 共和黨兩大勢力在德州攤牌

2022-02-22 19:37
谷愛凌自述成功秘訣是每天睡足十個小時。（路透）

打造金牌谷愛凌 口袋要深 每年至少準備5萬元

2022-02-25 02:13
賣車之前，須先確定某些軟體訊息已徹底清除。(Unsplash/Hannes Egler)

賣車前 徹底清除這幾個地方 免招惹隱患

2022-02-21 20:28
戈梅茲在山姆俱樂部取下貨架上的刀子，企圖殺害在購物的三名亞裔父子。(Midland法院檔案)

怕病毒傳播 德州男子取賣場貨架刀具殺購物亞裔父子

2022-02-24 18:58

超人氣

更多 >
Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判

Day5不斷更新／俄烏首輪和談結束 有意進行2輪談判
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明

微波便當「多1條線」？真實用途讓網友驚訝：強大發明
美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑

美國稱曾6次懇請中國勸阻俄方遭拒 中：美國抹黑
專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬

專家：烏俄戰爭是美國下的套 中國站哪邊都好尷尬