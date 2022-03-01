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馬州賭場盜竊案 嫌犯疑用煙花釀恐慌

記者張筠╱馬州報導

馬州米高梅國家港口(MGM National Harbor)近日發生盜竊案，警方表示嫌疑人試圖藉一組煙花表演來製造恐慌，部分民眾以為發生槍擊案因此慌亂撤離，嫌犯則趁機打劫，偷走賭場芯片。

馬州喬治王子郡(Prince George’s County)警方表示，上周末該賭場火警警報突然響起，民眾慌忙撤離同時，賭場內竟然又爆出煙花，消費者們以為是槍聲或爆炸，更加驚慌加速逃離大樓，人潮一度將出口堵住，隨後警方也接到報案稱賭場的重要財產被盜，推測犯罪嫌疑人試圖用煙花作為掩護，或藉此製造恐慌。

警方目前仍在調查盜竊案的來龍去脈，並搜索現場是否有引發爆炸或槍擊的物品，而不少網民也在社交平台上表示當晚「真的聽到槍聲」，稱「那是人生中最可怕的夜晚」；基於警方目前已有的調查，當天的突發事件沒有造成人員傷亡。

喬治王子郡警長阿齊茲(Malik Aziz)2月28日表示「不論是人故意還是無意」，當天賭場確實有火警警報，而有人在民眾撤離的同時於室內燃放煙花，「聲音和槍聲非常相似」，目前警方已鎖定多名嫌疑人，但因調查仍在推進，警方不能公布更多細節或公開監控錄像。

馬州 槍擊

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