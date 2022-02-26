華府作協 林淑慧談台灣旅遊文學

林淑慧近日分享「台灣旅遊文學的跨文化動態」，重點介紹17世紀以來的台灣旅遊文學發展以及幾位著名當代作家。（視頻截圖）

華府作家協會近日舉行雲端講座，邀請林淑慧分享「台灣旅遊文學的跨文化動態」，重點介紹17世紀以來的台灣旅遊文學發展以及幾位著名當代作家。

林淑慧任教於台灣師範大學台灣語文學系，研究領域為台灣文學與文化，從台灣早期的旅遊文學入手，目前在加州大學 聖地牙哥分校作訪問學人。曾獲台灣人文研究學術獎及科技部人社中心出版獎勵，有多本跨文化旅遊文學的相關著作，如「旅人心境：台灣日治時期漢文旅遊書寫」等。

她曾將研究17世紀到當代的台灣旅行文學論文改寫為教課書「旅行文學與文化」，內容包括外來遊客寫在台灣的所見所聞，也有台灣作家遊覽世界各地的紀錄，不僅包含外在風景的描述，還談及文化差異與自我認知，多元呈現旅行文學脈絡和文化意義。

她介紹，1722年台灣發生朱一貴事件，之後首任巡察使黃叔璥渡過黑水溝的天險到台灣巡視，寫下「台海使槎錄」，記錄包括己漢化的原住民 平埔族等台灣多元文化風俗，這也是有史以來第一本以台灣為主題的旅遊著作。

台灣行走世界的第一人是蔡廷蘭，他原是澎湖舉人要進京趕考，但船被颱風吹到越南 ，因而寫下「海南雜處」，且被譯成越南文、日文、俄文、法文等多種語言，成為研究當時北越文化的一手資料。

其他如茶葉富商李春生的日本之旅發表在台灣新報及單行本「東遊六十四日隨筆」、洪棄生的神州之旅「八州遊記」、霧峰林家的文化人士林獻堂，他與兩位公子用了378天訪問4大洲16國寫下的「環球遊記」，都打開了國人眼界。

林淑慧還介紹幾位並非以旅遊文學出名，但作品有代表意義的當代作家，包括熱愛旅遊的台灣名詩人小說家吳濁流所著，以戰爭主題的詩與遊記「東南亞漫遊記」；台大哲學系教授殷海光的遊記；甘耀明的「邦查女孩」，描述一位原住民女孩的生命與成長之旅。

與會者透過講座，打破人們對旅遊文學的既定印象，激發不同層面的思考，啓發旅遊寫作方式，並對台灣作家的歷史與人文的關懷，多了一層認識。