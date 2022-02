全美酒店50佳 華府3家入榜

Jefferson酒店因絕佳的地理位置而深受觀光客喜愛,也是民眾沉浸感受首都生活的最佳選擇之一。(取自酒店官網)

隨著疫情趨緩和天氣轉暖,大華府 旅遊業逐漸復甦,近日一份報告顯示,華府三家酒店以優良的地理位置、繁華的周邊環境等條件,擠入全美最佳酒店前50名榜單。不過,華府酒店整體排名成績倒退,去年該地有兩間酒店排名全美前十,但今年卻連一家都未入前十名單,今年華府酒店中,以Jefferson酒店排名最前,位列全美第32名。

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)近日公布「2022年全美50佳酒店」排行榜,綜合評比全美6000多家酒店,主要根據酒店的星級、獲得的行業獎項、顧客評論、附近景點、餐廳和商家分佈等進行評估。

該榜單顯示,2022年全美前五名酒店依次為芝加哥半島酒店(The Peninsula Chicago)、夏威夷的Montage Kapalua Bay酒店、佛羅里達的Acqualina Resort & Residences on the Beach、加州 的Rancho Valencia Resort and Spa,以及貝爾艾爾飯店(Hotel Bel-Air)。

今年華府的Jefferson酒店和位於喬治城(Georgetown)的四季酒店(The Four Seasons)酒店擠進前50名,但這兩家酒店去年原本都名列全美前十,今年名次卻分別倒退到第32和第44名。

雖然兩家酒店的排名不如往年,但其特色風采仍受到肯定,其中Jefferson酒店因絕佳的地理位置而深受觀光 客喜愛,也是民眾沉浸感受首都生活的最佳選擇之一;四季酒店位於商業繁華且充滿歷史韻味的喬治城,附近匯聚世界各國的餐廳和小商家,而酒店有逾40年歷史,近期剛升級設備和服務,並增加餐點選擇,獲不少顧客支持。

位於白宮附近的Hay Adams酒店今年排名全美第50,該酒店也被譽為「沉浸在美國歷史中的建築」。