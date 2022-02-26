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全美酒店50佳 華府3家入榜

記者張筠／華盛頓報導
Jefferson酒店因絕佳的地理位置而深受觀光客喜愛，也是民眾沉浸感受首都生活的最佳選擇之一。（取自酒店官網）
Jefferson酒店因絕佳的地理位置而深受觀光客喜愛，也是民眾沉浸感受首都生活的最佳選擇之一。（取自酒店官網）

隨著疫情趨緩和天氣轉暖，大華府旅遊業逐漸復甦，近日一份報告顯示，華府三家酒店以優良的地理位置、繁華的周邊環境等條件，擠入全美最佳酒店前50名榜單。不過，華府酒店整體排名成績倒退，去年該地有兩間酒店排名全美前十，但今年卻連一家都未入前十名單，今年華府酒店中，以Jefferson酒店排名最前，位列全美第32名。

「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)近日公布「2022年全美50佳酒店」排行榜，綜合評比全美6000多家酒店，主要根據酒店的星級、獲得的行業獎項、顧客評論、附近景點、餐廳和商家分佈等進行評估。

該榜單顯示，2022年全美前五名酒店依次為芝加哥半島酒店(The Peninsula Chicago)、夏威夷的Montage Kapalua Bay酒店、佛羅里達的Acqualina Resort & Residences on the Beach、加州的Rancho Valencia Resort and Spa，以及貝爾艾爾飯店(Hotel Bel-Air)。

今年華府的Jefferson酒店和位於喬治城(Georgetown)的四季酒店(The Four Seasons)酒店擠進前50名，但這兩家酒店去年原本都名列全美前十，今年名次卻分別倒退到第32和第44名。

雖然兩家酒店的排名不如往年，但其特色風采仍受到肯定，其中Jefferson酒店因絕佳的地理位置而深受觀光客喜愛，也是民眾沉浸感受首都生活的最佳選擇之一；四季酒店位於商業繁華且充滿歷史韻味的喬治城，附近匯聚世界各國的餐廳和小商家，而酒店有逾40年歷史，近期剛升級設備和服務，並增加餐點選擇，獲不少顧客支持。

位於白宮附近的Hay Adams酒店今年排名全美第50，該酒店也被譽為「沉浸在美國歷史中的建築」。

四季酒店位於商業繁華且充滿歷史韻味的喬治城，附近匯聚世界各國的餐廳和小商家，而酒...
四季酒店位於商業繁華且充滿歷史韻味的喬治城，附近匯聚世界各國的餐廳和小商家，而酒店本身也有逾40年的歷史。（取自酒店官網）

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