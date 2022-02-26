疫期大量人口遷離城市 華府人口減少3%跌幅冠全美

近幾年美國人口增長緩慢主要與出生率下降、人口老齡化、國際移民減少等因素有關。（記者張筠╱攝影）

聯邦人口普查 局(Census Bureau)最新數據顯示，2020至2021年華府 人口降幅近3%，高居全美之冠，而且也是全美唯一人口減少比率超過2%的地區。

人口普查局統計了2020年7月至2021年7月間的美國各地人口變化，數據顯示，2020年華府人口超過69萬人，但2021年有2萬43人搬離華府，減少幅度在全美排名第一，人口下降比率達2.9%，華府也是全美人口減少超過2%的唯一地區；人口下降幅度排名全美第二、三的為紐約州和伊利諾州，減少比率分別為1.6%和0.9%。

數據顯示，華府18歲以上民眾占全市人口的81.2%，2021年遷出華府搬到別州的民眾有2萬3000多人，抵消了新生兒和國際移民增長的人口數量，導致整體人口下降，學者表示，新冠疫情 期間大量民眾選擇遠離城市的生活，因此類似華府的大城市都出現人口流失情形。

按照人口減少的絕對數量排名，華府在全美排名第七，人口流失最多的為紐約州，2021年共減少了31萬9020人，第二為加州，流失26萬1902人；2021年全美17個州和華府都經歷人口下降，其中有11個地區流失逾1萬人，該報告稱，2021年是美國歷史上最多州和地區有人口減少現象的一年。

全美人口在2021年僅增長了0.1%，此比率是史上最低；聯邦人口普查研究院沃爾德(Kristie Wilder)表示，近幾年美國人口增長緩慢，主要與出生率下降、人口老齡化、國際移民減少等因素有關，而近兩年的新冠疫情衝擊也促成了人口增長率低迷。

2021年美國人口增長比率最高的地區為愛達荷州、猶他州、蒙大拿州，增長人數最多的是德州、佛羅里達州、亞利桑納州。