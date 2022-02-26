馬州喬治王子郡 2/28取消口罩令 公校和大眾交通除外

喬治王子郡陽性檢測率已從兩周前的5.16%降至目前的2.29%，住院人數也比上周下降了36%。（記者張筠╱攝影）

馬州 喬治王子郡(Prince George' County)25日宣布，從28日(周一)起撤銷室內口罩 令，但公校 系統和大眾交通不包括在取消範圍；該郡也是馬州目前唯一降至新冠病毒「中等傳播」(moderate transmission)的地區。

喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)表示，新冠疫情爆發以來，喬治王子郡因人口集中，一度成為疫情重災區，但該郡防疫效果顯著，近七天平均每10萬人中的確診人數，已經跌到44.98，屬於聯邦疾病防治中心(CDC)定義的中等傳播，更是馬州唯一擺脫高風險傳播的地區，該郡陽性檢測率從兩周前的5.16%，降至目前的2.29%，住院人數也比上周減少了36%。

艾索布斯因此宣布，從28日開始撤銷室內口罩令，但公校系統和大眾交通除外，商家可自行保留口罩規定，「目前(疫情)還未安全到可以讓師生摘下口罩」，儘管本周馬州教育委員會表決通過撤銷公校系統的口罩規定，但馬州部分郡市的公校系統仍保持嚴格防疫措施，包括馬州最大的蒙郡公校(MCPS)，公校官員表示，逐步撤銷作法比較妥當，例如等全郡或全校的新冠疫苗接種率達80%，或疫情傳播降至中等(moderate)以下，再行取消口罩令也不遲。

喬治王子郡公校也不例外，艾索布斯表示，當前全郡接種率為72%，且有四成民眾已打完補強針，接種率在馬州領先，但防疫不容鬆懈，她呼籲大家彼此尊重防疫選擇，尤其撤銷口罩令後，不要因他人仍戴口罩而存歧視或偏見。

目前已決定撤銷口罩令的地區為馬州公校系統有哈維郡公校(Howard County)，該郡學生3月1日開始，可自行決定是否戴口罩上學。