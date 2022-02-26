我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

白宮簽備忘錄 再撥3.5億軍援烏克蘭

馬州喬治王子郡 2/28取消口罩令 公校和大眾交通除外

記者張筠／馬州報導
喬治王子郡陽性檢測率已從兩周前的5.16%降至目前的2.29%，住院人數也比上周下降了36%。（記者張筠╱攝影）
喬治王子郡陽性檢測率已從兩周前的5.16%降至目前的2.29%，住院人數也比上周下降了36%。（記者張筠╱攝影）

馬州喬治王子郡(Prince George' County)25日宣布，從28日(周一)起撤銷室內口罩令，但公校系統和大眾交通不包括在取消範圍；該郡也是馬州目前唯一降至新冠病毒「中等傳播」(moderate transmission)的地區。

喬治王子郡郡長艾索布斯(Angela Alsobrooks)表示，新冠疫情爆發以來，喬治王子郡因人口集中，一度成為疫情重災區，但該郡防疫效果顯著，近七天平均每10萬人中的確診人數，已經跌到44.98，屬於聯邦疾病防治中心(CDC)定義的中等傳播，更是馬州唯一擺脫高風險傳播的地區，該郡陽性檢測率從兩周前的5.16%，降至目前的2.29%，住院人數也比上周減少了36%。

艾索布斯因此宣布，從28日開始撤銷室內口罩令，但公校系統和大眾交通除外，商家可自行保留口罩規定，「目前(疫情)還未安全到可以讓師生摘下口罩」，儘管本周馬州教育委員會表決通過撤銷公校系統的口罩規定，但馬州部分郡市的公校系統仍保持嚴格防疫措施，包括馬州最大的蒙郡公校(MCPS)，公校官員表示，逐步撤銷作法比較妥當，例如等全郡或全校的新冠疫苗接種率達80%，或疫情傳播降至中等(moderate)以下，再行取消口罩令也不遲。

喬治王子郡公校也不例外，艾索布斯表示，當前全郡接種率為72%，且有四成民眾已打完補強針，接種率在馬州領先，但防疫不容鬆懈，她呼籲大家彼此尊重防疫選擇，尤其撤銷口罩令後，不要因他人仍戴口罩而存歧視或偏見。

目前已決定撤銷口罩令的地區為馬州公校系統有哈維郡公校(Howard County)，該郡學生3月1日開始，可自行決定是否戴口罩上學。

郡府宣布28日起撤銷室內口罩令，但公校系統和大眾交通除外。（記者張筠╱攝影）
郡府宣布28日起撤銷室內口罩令，但公校系統和大眾交通除外。（記者張筠╱攝影）

口罩 公校 馬州

上一則

石材缺、人力荒 芝城墓碑交貨要等7個月

下一則

瓦斯月費翻倍 芝城用戶叫苦連天

延伸閱讀

加州洛縣取消室內口罩令 多數顧客首日照戴

加州洛縣取消室內口罩令 多數顧客首日照戴
紐約公校生夾帶武器 較疫前激增80%

紐約公校生夾帶武器 較疫前激增80%

室內口罩令 聖縣有望3月2日解除 專家：染疫風險仍在

室內口罩令 聖縣有望3月2日解除 專家：染疫風險仍在
馬州過路費11月30日前繳清 免收逾期罰款

馬州過路費11月30日前繳清 免收逾期罰款
海鮮產業人力短缺 馬州藍蟹供應吃緊

海鮮產業人力短缺 馬州藍蟹供應吃緊

熱門新聞

班尼托高中位於緊鄰華埠的皮爾森區，全校學生22日都為可獲全額獎學金開心。(班尼托高中臉書)

哇！這高中所有學生 獲四年大學全額獎學金

2022-02-23 09:49
美女候選人莎菈斯托納在Tik Tok有更露骨的背影。 (Sarah Stogner)

幾乎全裸騎坐抽油井 德州美女候選人一脫 媒體傻眼

2022-02-21 19:00
喬治P.布希(右)的布希家族在德州有雄厚政治根基。(George P. Bush競選網頁臉書)

川普與小布希互噴口水後 共和黨兩大勢力在德州攤牌

2022-02-22 19:37
星巴克店員的暖心訊息，令德州媽媽感念。（Brandy Roberson推特）

「取下杯蓋」星巴克員工遞暗語替女兒解圍 德州媽暖心

2022-02-20 20:40
賣車之前，須先確定某些軟體訊息已徹底清除。(Unsplash/Hannes Egler)

賣車前 徹底清除這幾個地方 免招惹隱患

2022-02-21 20:28
谷愛凌自述成功秘訣是每天睡足十個小時。（路透）

打造金牌谷愛凌 口袋要深 每年至少準備5萬元

2022-02-25 02:13

超人氣

更多 >
俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判

俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判
喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍
影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命

影／基輔街頭兩國激戰 烏國稱3500名俄士兵喪命
俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局

俄烏炮火震動美房市？中美台恐現新格局
英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人

英國、歐盟、美國先後宣布制裁普亭本人