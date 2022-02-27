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波特那 & 蘇爾律師事務所 談如何處理醉酒司機的車禍

本報華府訊
波特那&蘇爾律師事務所專業團隊及中文法律助理，竭誠為您服務。
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波特那&蘇爾律師事務所(Portner & Shure, P.A.)服務華府超過25年，法律經驗豐富，已經為無數客戶，取得了合理賠償。律師事務所專精案件包括交通事故、人身傷害、刑事訴訟、工傷、醫療訴訟及移民咨詢等。律師事務所有專人與保險公司連繫，精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語，幫您對外交涉，免費給予您諮詢。現在，跟大家討論如何處理醉酒司機的車禍

與醉酒司機發生碰撞，可能會在沒有預警的情況下發生。您是否正確駕駛或是否安全駕駛是沒有關係，醉酒的司機是道路上的一股混亂力量，可以撞到任何人。雖然您可能無法避免這些事故，但您應該知道如何處理醉酒司機的撞車事故。

1.識別醉酒司機

如果撞車事故不是突然發生的意外，您應該問問自己，在事故發生前的那一刻，那輛車是否在可疑地行駛，確定對方司機是否醉酒將決定您的下一步。 

酒駕最明顯的一些跡象包括：快速、猛烈的煞車、橫穿車道或呆在一個地方、駕駛太靠近行車線、尾隨、轉向迎面而來的燈光、闖紅燈和闖停車標誌或犯重大駕駛錯誤。

如果您懷疑對方司機喝醉了，您需要向警方報告。如果您感覺不對，最好讓一名警察在現場，您不僅會收到警方報告(重要的證據)，而且您還有機會拘留潛在的醉酒司機，防止他開車離開並再危害別人。

2.遇見醉酒的司機

在某些情況下，直到您下車並嘗試交換信息時，您才會意識到對方司機喝醉了。如果對方司機口齒不清、難以保持平衡、有酒味，或者如果他們明顯喝醉了，即使不是嚴重的撞車事故，您也應該報警。

與醉酒司機交談是很困難，因為無法知道他們將如何回應。一些醉酒的人會默認進入混亂狀態，他們會感到懊悔和情緒激動，少數人可能會變得暴力。在您下車之前，無法知道會發生什麼。

如果對方司機保持冷靜，請盡最大努力讓他們留在車禍現場，直到警察到達。如果可以的話，與他們保持交談並嘗試獲取他們的保險信息。如果他們不願意向您提供他們的信息，請記住它並將記錄在警方報告中。與他們交談只是一種形式，以防止醉酒司機在警察到達之前離開現場。

3.注意安全

如果醉酒的司機具有攻擊性、暴力或以其他方式使情況升級，您需要到達安全地帶並等待警察到達。如果對方司機攻擊您，您可以上車並鎖上車門（如果這樣做是安全的）或嘗試進入附近的建築物。

如果對方司機變得咄咄逼人，最好保護自己而不是讓他們留在現場。如果他們上車並試圖開走，您應該再次撥打 911 並報告他們的車牌、汽車描述和行駛方向。之後，留在原地，讓警察處理，而試圖跟隨其他司機只會讓你處於危險之中。

4.追求公義

收到警方報告後，您應該盡快聯繫律師。您越早與律師交談並開始收集證據，您能尋求公義的機會就越大。

當您聘請律師時，律師可以審查您案件的所有證據，包括警方報告、損害賠償以及您當前和未來醫療費用的計算。通常，選擇合適的律師來處理您的案件與否，對於艱鉅的賠償和獲得有進展的賠償，是有很大的分別。

如果您或您所愛的人在車禍中受傷，那麼聘請一位經驗豐富的律師陪伴在身邊至關重要，立即致電：馬州：240-345-3150；維州：703-916-1227，或上中文網站：www.ChineseAccidentAttorney.com與波特那&蘇爾律師事務所聯繫，免費諮詢您的案件，不勝訴，不收費。律師事務所擁有精通國語、廣東話、韓語、越南語、英語和西班牙語的工作人員。波特那&蘇爾律師事務所獲得Google Reviews 五星的好評，可見其服務獲得大家的肯定及讚賞。

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