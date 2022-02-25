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馬州過路費11月30日前繳清 免收逾期罰款 俄烏開戰 料將推升大華府油價

記者張筠╱馬州報導
大華府專家預計俄烏交戰將連帶影響大華府油價，呼籲民眾近期合理安排出行，並避免恐慌搶油。（馬州交通管理局提供）
大華府專家預計俄烏交戰將連帶影響大華府油價，呼籲民眾近期合理安排出行，並避免恐慌搶油。（馬州交通管理局提供）

馬州交通管理局(MDTA)24日通過新規，只要民眾在11月30日前繳清所有逾期未付的過路費(tolls)，則將免付逾期罰款，且不會留下任何不良記錄，不過，如已支付逾期費者，將不會收到退款；州府官員表示，新規將替民眾減輕經濟負擔，同時鼓勵民眾繳清費用，增加政府稅收。

馬州交通管理局發言人塞爾斯(John Sales)表示，該規定旨在給民眾提供疫情救濟，新冠疫情爆發後馬州政府提倡民眾使用無接觸方式支付過路費，鼓勵駕駛員安裝E-ZPass，未安裝者將收到交通局郵寄到住址的帳單，但在2020年3月至10月州府暫停寄發帳單給未裝上E-ZPass的民眾，導致部分人因此未及時支付款項。

數據顯示，目前馬州民眾共欠州府3900萬元過路費，但州長霍根(Larry Hogan)和民眾的要求下，馬州交通管理局24日通過新規定，決定給予民眾長達九個月的寬限期(grace period)，凡積欠過路費者，只要在11月30日前繳清，則可免罰逾期費，且不會有任何不良記錄，不過此前已支付的逾期罰款將不會退回。

馬州官員表示，民眾的網路帳號在3月中之前可能仍會出現「逾期罰款」的條目，等州府系統更新後這些罰款就會消失。

交通管理局官員表示，希望此舉可以鼓勵民眾盡快支付，增加州府稅收；根據馬州原先規定，若過路費遲繳超過30天，則每筆有25元罰款，交通官員表示這在疫情期間對很多民眾造成不小的經濟壓力。

馬州交通收費新規上路將減輕民眾的通勤負擔，不過俄烏戰火震盪國際，大華府專家預估將連帶影響大華府油價，呼籲民眾近期合理安排出行，並避免恐慌搶油。

維州當前油價每加倫已比上月增加了0.25元，比2021年油價最高點時更高出0.12元，美國汽車協會中大西洋分會(AAA Mid-Atlantic)發言人迪恩(Morgan Dean)表示，由於俄烏戰爭將導致俄羅斯石油供應緊縮，估計大華府油價近期將再度上升，且很可能創2008年以後的紀錄，達到每加侖4.01元的新高。

迪恩表示，春夏季本就是民眾出行增加的季節，需求增加會推高價格，現在俄烏開戰給全球石油市場增添極大的不確定性，「就算兩國位於世界的另一端，但各國的資源供應密切相關」，但他也提醒民眾不要因此恐慌或囤積居奇，否則將導致資源更緊缺，影響其他貨物的運輸供應。

馬州交通管理局24日通過新規，允許民眾若在11月30日前繳清所有逾期未付的過路費...
馬州交通管理局24日通過新規，允許民眾若在11月30日前繳清所有逾期未付的過路費，則逾期罰款可一筆勾銷。（馬州交通管理局提供）

馬州 油價 疫情

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