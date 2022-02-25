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海鮮產業人力短缺 馬州藍蟹供應吃緊

記者張筠╱馬州報導
受限於美國H2B簽證名額和抽籤機制，馬州預計今年的藍蟹供應仍較緊張。（契沙比克灣海鮮產業協會提供）
受限於美國H2B簽證名額和抽籤機制，馬州預計今年的藍蟹供應仍較緊張。（契沙比克灣海鮮產業協會提供）

馬州藍蟹(blue crab)季節將至，但近日該行業人員表示，由於H2B簽證名額與抽籤機制造成海鮮產業人力嚴重短缺，預計今年藍蟹產量並不樂觀，馬州州長霍根(Larry Hogan)則持續敦促國會提高臨時工作簽證數量，以確保海鮮等季節性較強的產業持續發展。

馬州契沙比克灣海鮮產業協會(Chesapeake Bay Seafood Industries Association)主席布魯克斯(Jack Brooks)表示，今年藍蟹供應堪憂，但與藍蟹本身的數量無關，主要問題在於捕捉藍蟹的工人嚴重不足，他說，多數行業人力不足是因新冠疫情所致，但馬州海鮮市場勞動力不足因美國臨時工作簽證的抽籤機制造成。

美國每年以抽籤方式在全國發放6萬6000個H2B的臨時工作簽證，取得該證後，外國工人即可在4月至11月到美國東海岸工作，多數人員來自墨西哥，但這些名額又要分給不同行業，海鮮產業取得的名額就更少；布魯克斯表示，一般從事海鮮產業人員會在1月開始申請簽證，「申請者很多，但名額太少，導致(馬州)我們每年都面臨人手不足的問題。」

布魯克斯說，馬州十家捕蟹企業中只有一家獲得H2B短期簽證名額，馬州數據顯示，開放申請的頭兩天就有14萬人遞交申請，競爭激烈，但採取抽籤也加大了人力供應的不確定性，他盼望馬州能從別的國家招募臨時工，讓藍蟹產業擺脫工人簽證問題機制所帶來的窘境。

不過他也指出，海鮮產業人員匱乏與季節更替有關，「海鮮旺季需要大量臨時工，他們的工作多從4月延續至11月或聖誕節前夕，但誰都不想在年底失業，所以這類工作的招聘一直都比較困難。」

馬州州長霍根一直以來也持續為提高海鮮產業人力而敦促立法者調高簽證名額，他今年致信國會要求增加H2B簽證數量，「海鮮是讓馬州在全國乃至世界知名的產業」，須確保人力充足。

根據海鮮產業的調研報告，若馬州海鮮加工運營商今年能補足所有職缺，他們的薪資成本將增加約2000萬元，設備和運輸車輛方面的花費增加約400萬元，包裝和供應等成本也將增加800萬元。

布魯克斯說，平均一名持H2B簽證的臨時工可以帶動另外兩份工作機會，包括包裝、運輸、冷藏等方面的工作，促進馬州經濟，也能降低失業率。

海鮮產業人員匱乏與季節更替有關，因此招聘向來要面臨難題。（契沙比克灣海鮮產業協會...
海鮮產業人員匱乏與季節更替有關，因此招聘向來要面臨難題。（契沙比克灣海鮮產業協會提供）
霍根政府近幾年持續要求立法者增加H2B簽證名額，為馬州的海鮮產業解決人力不足的問...
霍根政府近幾年持續要求立法者增加H2B簽證名額，為馬州的海鮮產業解決人力不足的問題。（契沙比克灣海鮮產業協會提供）

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