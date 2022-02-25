亞馬遜促社區發展 為維州阿靈頓高中建新校

作為促進社區建設的一項重點，亞馬遜也將為阿靈頓社區高中提供新址。（亞馬遜提供）

電商巨擘亞馬遜 (Amazon)近日推進維州第二總部的建設計畫，除了將在五角大樓(Pentagon)附近增建三個螺旋形的辦公大廈，還將為阿靈頓社區高中(Arlington Community High School)建設新址；學校官員表示此舉不僅將造福師生，提高教學質量，還能促進相鄰社區發展，吸引商家進駐，提高公車和地鐵 的乘客數量。

亞馬遜增建辦公大樓的計畫須由阿靈頓郡委會批准，為增強與阿靈頓郡府的合作，促進社區建設，亞馬遜決定為阿靈頓社區高中新建一棟大樓，讓該校結束定期需要尋找新址的「遊牧」狀態，並能升級教學設備，更好的服務師生。

根據建設計畫，亞馬遜將給阿靈頓社區高中提供2萬6500平方呎的空間，並簽訂至少30年、免租金 的合約，該校校長湯普森(Barbara Thompson)表示「我們終於有家了」。

阿靈頓社區高中1929年成立，2012年成為替代高中(alternative school)，給學生提供多元的畢業選擇，課程安排靈活，包括夜間部，學校每年平均招300名學生，學生多為18歲至25歲，其中有八成為英語學習者，很多人一邊工作一邊讀書，甚至有家庭需要照顧。

該校從未有固定地址，需要定期在阿靈頓尋找可租賃的大樓，湯普森2005年擔任校長後，學校已換過四次地點，「未來有固定校址後，教學會更方便，資源更好管理，也能造福附近社區。」

湯普森說，學校落定將帶動相鄰社區的發展，包括商家進駐、地鐵和公車乘客增加等，師生通勤也更穩定，這也將給亞馬遜和附近新興企業補充人才；預計學校新樓將在2026年秋季完工。