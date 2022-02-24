華府警方招募新血 跨州投放廣告徵才

近日紐約地鐵上出現華府警方招募的廣告，凡熱愛美食、電玩的年輕人，以及活躍於社交平台的網紅、博主等人才，通通歡迎應徵。（取自推特）

全美警力吃緊，各地警局紛紛想盡辦法吸引新人加入，華府 警方招募新血廣告日前出現在紐約地鐵 ，該海報標註，熱愛美食(foodie)、電玩(gamer)的年輕人，以及活躍於社交平台的網紅(influencer)、博主等通通歡迎報名，廣告上還附上二維碼及鏈接，不僅內容吸睛，跨州徵人的作法也引起關注。

有民眾不解，大華府也有四通八達、連接馬州、維州和華府的地鐵，為何華府警察 的招聘廣告，不投放在首都地鐵和公車系統，而要遠征去紐約地鐵？

對此華府警方發言人布爾茲(Biranna Burch)表示，該廣告旨在重點吸引「Z世代」(Gen Z)和千禧世代(millennial)，此外也包括退伍軍人等，紐約聚集了大量年輕人，他們富有創意，平時通勤也多選擇地鐵，雖然華府警方此前曾從紐約和新澤西州招募到新人，但這是首次採用地鐵廣告在紐約招攬人才。

華府目前有約3550名警員，約是紐約警局人數的十分之一，根據市府數據，目前華府的警員數量是近20年來的最低，華府市長包瑟(Muriel Bowser)曾要求在2020至2021年間，以1100萬元增聘170名警員，最終市議會只批准500萬元，當前華府警方人力仍然短缺。

民眾發現華府警員的薪資待遇比紐約警員更高，華府警方招聘的廣告也在社交媒體上引發熱烈討論，民眾評價褒貶不一，有民眾調侃，「警察局為何需要熱愛美食的人(foodie)？是為了探索華府最好吃的甜甜圈嗎？」還有人表示，「首都警察局需要的是能抵禦恐怖攻擊的人才，而不是需要網紅。」

但也有年輕人表示該廣告讓他們備受鼓勵，原來創意也是能力、財富，可以運用在不同崗位上，而且也對華府警察重視新世代，順應年輕人潮流的作法感到認同。。