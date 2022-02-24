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了解青少年心理健康 蒙郡3月9日開家長指導班

【華盛頓訊】

大華府華裔社區健康服務中心將於3月和5月，舉行兩期免費的馬州蒙郡(Montgomery)青少年心理健康華裔家長指導班，其中第一期3月9日開課，即起開放報名，線上上課時間每周三晚上7時至9時，每期限30人。

研究顯示，全美約50%的青少年有心理問題，20%青少年有嚴重心理疾病，而華裔青少年因多方面原因，承受比其他族裔更高的心理壓力，數據顯示，18.9%的亞裔美國高中生曾考慮過自殺，近兩年的疫情隔離、仇恨犯罪也使問題惡化。

該指導課程將幫助家長引導青少年心理健康，採用專家講授、問題解答、個案分析、分組討論等互動交流形式，邀請到美國華裔心理健康專家以中文主講，具體內容和安排為：3月9日醫生賈俊勇主講「青少年社交及心理健康問題的現狀和挑戰」，3月16日博士王慈欣主講「如何做你孩子的情緒教練」，3月23日心理諮詢師曲堯英主講「影響兒童精神健康的幾個育兒盲點」，3月30日生命教練王麗怡主講「教練型父母-親子關係」。

至少有一名11至18歲的子女的蒙郡華裔家長，均可報名，參加者必須完成四次課程。報名連結：https://bit.ly/3Hent9n，或登錄網站www.cachs.org 填寫報名表，或致電(443)288-6040。

華裔 心理健康 亞裔

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