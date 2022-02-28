年金的使用及退休促進法對財務規劃的影響

張文進博士理財講座將討論『年金:提供終生收入及本金留子孫』及『退休促進法對退休規劃和遺產規劃的影響』

正昇財務顧問公司總裁張文進博士，將於3月舉辦4場網絡理財講座，美東時間從上午10時30分至12時止。請預先報名，電話: 301-928-9573或電郵: [email protected]。報名後，我們會發送網絡連接給您。

3月5日講座的主題是『年金:提供終生收入及本金留子孫』。人一輩子用以維持家計的那份薪水，在退休後即停止，退休人員在退休中面臨許多風險，例如壽命風險，回報風險，利率風險，市場風險，通貨膨脹風險等。 成功的退休生活取決於以下因素：1）您有多少終身保證收入； 和2）您是否已排除主要的退休風險？

社安金，養老金和年金有什麼共同點？他們都提供終生收入。人們每月享受社安金或養老金的收入。但是他們對年金持不同態度，我相信的主要原因是他們不完全了解年金。

張博士將討論：1)免受市場波動的終生收入策略；2)尋求增長機會；3)本金留子孫；4)將退休金 轉移至年金的好處。

什麼是終身收入年金？投資 者向保險 公司購買一份年金合同，期望未來獲得可預期的收入。「終生收入年金」提供終生收入，只要你活著保險公司就會持續的提供收入，即使您的年金價值已為零。投資型年金提供參與股市投資的機會，當投資上漲時，您的終生收入會跟著升高，當投資下跌時，您的收入絕對不會下跌。

大多數的「終生收入年金」在未提款之前會提供红利，來增高退休金的提款金額，這對退休人員來說絕對是很棒的。張博士將討論如何在退休前將公司或個人的退休金轉到年金來增加退休後的收入。

某些年金產品也可以做資產轉移，它提供您終生收入，但當人過世時，受益人將可領回本金，這種可自己用，且不降低留給受益人的投資方式，非常適合亞裔人士的退休規劃及遺產規劃。

3月12日及26日是『投資理財問答會』，這是為您特別設計的單元，您可以詢問有關退休，投資，社安金，遺產規劃和保險的各種問題。

3月19日講座的主題是“退休促進法對退休規劃和遺產規劃的影響”。2019年12月19日國會通過了退休促進法，該法案的目的是幫助美國家庭在經濟上做好可靠的退休準備。但有些更改影響您原有的退休規劃和遺產規劃。

張博士將討論：1)有關延領退休金，所需最低退休金領取，70歲之後的退休金存款，合格的慈善捐款的新退休規則和非退休金年金的延領策略；2)退休促進法如何改變您的退休規劃；3)退休促進法對您遺產規劃的影響。

退休促進法的一項重大變更是修改受益人延領退休金的規則，新法是受益人必須在10年內將繼承的退休金全額取出。這與大多數人原先所設定的延領退休金有很大差別，您需要了解這些新規則以及如何做準備？

講座會將討論幾種策略。其中之一是採用終生收入年金並有死亡還本的年金。這類型的年金為您提供終生收入，以滿足最低退休金領取的要求，同時也為您在市場下跌時提供一致的穩定收入。此外，還本的死亡理賠非常適合您的遺產規劃。

退休促進法修改了延領退休金的規則，但是新法並沒有改變非退休金年金的延領規則，仍然可以延領既得的獲利。非退休金年金的獲利，在死亡發生時，受益人可以將全數的年金轉換成非退休金年金延領策略，以延領獲利及延交所得稅，並通過年金的延稅來繼續增長年金。

人壽保險是另一個資產轉移的好策略。混合型人壽長期護理保險是一種人壽保險，附加上長期護理保險的功用。當您需要長期護理時，保險公司將支付所需的長期護理費用，直到保險金額用完為止。如果沒有使用長期護理就離世，保險公司將支付受益人全部保險金額。基本上，您將獲得全額保險金，不論是用於長期護理或死亡撫卹金。此規劃的優勢是在需要長期護理的情況下仍能保留退休資產，且人壽保險的死亡撫卹金無需繳納所得稅， 這是遺產規劃的一大優勢。

對於不需要依靠RMD生活但仍需提取RMD的人， 您可以考慮使用一部分的RMD來購買混合型人壽長期護理保險。 好處之一是在您需要長期護理的情況下，保險公司將支付所需的長期護理費用，您退休資產可免於用於長期護理而獲得保障。 如果死亡發生，死亡理賠也會增加您的資產轉移。

退休促進法只影響您的受益人，而不影響您，沒有stretch IRA並無想像的那麼可怕。重要的是，如何利用不同投資產品的特性來安排您的退休計劃或遺產計劃，可能是應付退休促進法的關鍵。

*註冊首席顧問透過獨立金融集團(IFG)提供證券及諮詢服務，IFG是註冊經紀交易商和註冊投資顧問， FINRA/SIPC成員。正昇財務顧問公司並非IFG附屬機構。投資者應了解投資並不能保證盈利或保本。正昇財務顧問公司不提供稅務或法律建議，我們會與您的會計師/法律顧問合作，幫助您制定適合您的計劃。所有年金合同保證，包括死亡撫卹金和年金支付率，均受發行保險公司的索賠支付能力和財務實力的約束。