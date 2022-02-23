撤銷公校口罩令 馬州教委會表決通過

馬州教育委員會22日通過撤銷公校口罩令，但允許各地公校系統維持嚴格防疫，若馬州州議會批准此決定，將從3月1日起執行。（馬州教育廳提供）

馬州 教育委員會(State Board of Education)22日投票表決，通過撤銷全州公校 系統的口罩 令，同時允許各郡公校系統自行制定防疫規定，此結果仍待馬州州議會核准，若過關的話，將從3月1日開始執行；馬州人口大郡蒙郡(Montgomery)的室內口罩令22日到期不再延長，當地商家可自行決定是否繼續維持口罩規定。

州長霍根(Larry Hogan)此前以疫情趨緩為由，要求馬州教育委員會放寬口罩限制，他對22日的表決結果表示滿意，也感謝州教育委員以及支持此事的家長。

根據現行規定，馬州各地公校系統須執行口罩令，但若該郡市的新冠傳播若連續14天處於中等(moderate)及以下，或全社區/全校的新冠疫苗接種率超過80%，則公校系統可取消口罩規定。

馬州教育委員會22日以12比2票的結果決定撤銷口罩令，但各郡公校仍有保持嚴格防疫規定的權力；此前馬州人口最密集的蒙郡(Montgomery)郡長艾瑞奇(Marc Elrich)反對州府過早撤銷口罩令，表示至少應該等到全州降為「中/低傳播社區」後再放寬，或者根據各郡疫情情況，給予公校系統一定的防疫自由。

霍根辦公室22日表示馬州新冠的各項數據持續下降，當前七天的平均陽性檢測率為2.92%，已降至去年11月以來的新低，馬州的陽性檢測率也在全美排名第四低；馬州住院人數也從今年1月的3500人高峰降至540人。

蒙郡的室內口罩令22日到期，郡府沒有延長，不過部分商家表示，口罩規定將繼續執行一段時間，銀泉市(Silver Spring)美髮店業主沃克(Angela Walker)說，病毒不會在一夜間消失，且規定放寬之初不容大意，因此決定未來一個月仍要求所有職員和顧客戴口罩，「好在多數民眾已習慣防疫，也能理解我們商家的難處和考量。」