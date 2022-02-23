華府公寓凌晨火災2死 40戶無家可歸

華府西南部一棟八層公寓22日凌晨發生二級火災，導致兩人死亡，40戶人無家可歸。（市府消防局提供）

華府 西南部一棟八層樓公寓，22日凌晨發生二級火災，兩人不幸喪生火窟，40戶家庭因此無家可歸，大火發生正值深夜，多數居民未及時發現，幾戶人家夢中驚醒，幾個還未入睡的住民聽到警報迅速叫醒鄰居，彼此互助逃離火場保命。

華府警方表示，發生二級火災的公寓樓位於G街300號，22日凌晨2時15分左右華府消防局接到報案稱該公寓三樓有濃煙竄出，而多數民眾處於睡夢中，沒有及時發現起火。

警方表示，大火導致一名成年男性和一名成年女性死亡，40戶公寓燒毀無法居住，警方和Capitol Park Tower's公寓管理公司已為這些無家可歸的民眾安排住所，消防員仍在調查失火原因。

華府市民聶維(Marvellous Mhlanga-Nyahuye)住在失火公寓的樓下，她半夜聽到火警和一名男子的大喊失火，情急之下趕緊打包護照、拿著手機 逃離公寓，「走出家門就能在走廊上看到濃煙，一名男子在走廊裡大喊讓其他住戶盡快逃離。我非常害怕，但當下也很擔心那些沒有聽到警報而沉睡的鄰居會有生命危險。」

20輛消防車、100多名消防員到場急救，雖然15分鐘內撲滅大火，但濃煙持續；住在六層的泰勒(Tyler)當時正好在熬夜寫作業，「半夜突然聽到外面有人在窗外大喊，探頭一看竟然是滾滾濃煙」，他於是迅速跑出去敲同層鄰居的門，「等到所有人都出門時，我們六層的走廊已全是黑煙，伸手不見五指，呼吸非常困難，而且空氣充滿燒灼感。」