1年10次消防演習 華府半數公校未達標

近日一份監督華府公校 消防安全度的調查報告顯示，全市超過一半的公校，自2017年開始就沒有按規定完成一年十次的消防演習，而公校官員對此也未提供合理解釋，有家長批評公校官員無視市府規定，威脅師生的生命安全。

根據市府消防及安全規定，華府公校必須每月至少要舉行一次消防演習，全年最少十次，但市府過去五年的報告顯示，完成此指標的學校不到一半，2017-2018學年，有37%的學校完成了十次以上的消防演習，2018-2019學年有45%完成；新冠疫情爆發後，全市絕大多數學校關閉，但陸續恢復實體課後，也僅有35%的學校在一年內做了十次消防演習。

全國消防協會(National Fire Protection Association)教育主任維斯提斯(Adrea Vastis)表示，演習旨在教育師生應對緊急情況，情急之下應如何自我保護、協助他人一同逃生等，定期演習能幫助師生在危機處境中確保安全。

有家長不滿公校無視市府的要求，稱公校對兒童安全不夠重視，同時也批評市府官員未及時監督或要求公校改進，對此華府公校教育總監 菲力比(Lewis Ferebee)表示，師生安全和校園環境是市府和公校系統的工作重點，公校官員很重視此事，包括修訂內部條文以確保妥善執行和監管，但此同時，菲力比卻拒絕媒體專訪或討論公校消防議題。

這已不是華府公校系統首次在消防演習的工作中未達市府要求，2016年華府督察長(Inspector General)辦公室調查了20所公校的消防安全及相關措施，結果發現僅有一所學校完成了市府要求的消防演習，而有七所學校完全沒有舉行任何演習。

除了沒有完成消防演習，市府監督小組也發現大量學校的消防設備存在嚴重問題，包括火災警報器損壞、滅火器缺失或損壞、煙霧警報器未安裝或失效等。

根據市府規定，由市長包瑟(Muriel Bowser)任命的華府消防局副局長堪瑞里(Mitchell Kannry)應當監管公校的消防安全，但包瑟政府未授權堪瑞里回答記者提問，包瑟本人也對該調查結果不予置評。