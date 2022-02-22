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迎虎年 維州弗堡華洋民眾新春聯歡

記者張慶雯／維州報導
維州弗堡近日在瑪麗華盛頓大學舉辦壬寅虎年新春聯歡會。（記者張慶雯／攝影）
維州弗堡近日在瑪麗華盛頓大學舉辦壬寅虎年新春聯歡會。（記者張慶雯／攝影）

維州弗堡(Fredericksburg)近日在瑪麗華盛頓大學舉辦壬寅虎年新春聯歡會，近30多個華人家庭和約200名熱愛中華文化的民眾踴躍參加，包括許多在該校學習中文的美國學生。

本次聯歡會由瑪麗華盛頓大學中文教師唐洪波發起組織，內容豐富多彩，包括15個文藝節目，有藏族舞蹈「我要去西藏」，獨唱、詩朗誦、兒童誦讀「三字經」、德欣欣先生的啞劇「吃雞」和快板技巧表演等，此外，美國學生帶來的街舞表演也讓人眼前一亮，還有周健穎帶領的扇舞表演「荷塘月下」。兒童即興表演「拔蘿蔔」尤其吸睛，他們可愛天真的表演，贏得哄堂大笑和熱烈掌聲。

為展現中華服飾的獨特魅力，節目組還安排了中國旗袍走秀，展示中華傳統和婀娜多姿的風采，小朋友們也穿上華服跟隨大人走秀，喝彩聲此起彼伏。當地華人公認的歌手吳裔琳帶來的「我愛你中國」及「長江之歌」，深受大家喜愛。書法教師葉喜妹也當場作畫，展示中國書法繪畫的魅力，她並教授大家學習書法、寫春聯，吸引眾人圍觀，並加入練習書法。

由於過去兩年疫情期間，大家很少機會相聚，藉此歡慶春節機會，終於可以相互問候並送上新春祝福，主辦方還為來賓準備禮品袋和小點心。德欣欣和吳裔琳最後帶大家齊唱「難忘今宵」，為晚會畫下圓滿句點。

兒童質樸無華的即興表演《拔蘿蔔》引來哄堂大笑和掌聲。（記者張慶雯／攝影）
兒童質樸無華的即興表演《拔蘿蔔》引來哄堂大笑和掌聲。（記者張慶雯／攝影）
書法教師葉喜妹當場作畫，展示中國書法繪畫的魅力。（記者張慶雯／攝影）
書法教師葉喜妹當場作畫，展示中國書法繪畫的魅力。（記者張慶雯／攝影）

書法 華人 疫情

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