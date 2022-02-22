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假員工 真駭客 華府捷運局推特遭網攻

記者張筠／華盛頓報導
華府首都捷運局官方推特帳號21日凌晨遭駭。（捷運局提供）
華府首都捷運局官方推特帳號21日凌晨遭駭。（捷運局提供）

華府首都捷運局(WMATA)官方推特帳號(@WMATA)和(@metrorailinfo)21日凌晨遭網路攻擊，駭客利用這兩個帳號發布粗俗言論，還更改上述帳號的簡介，並假冒捷運局員工抱怨大華府地鐵服務，隨後捷運局官員將不當推文刪除，帳號已恢復安全，全案仍在調查。

WMATA官方推特帳號21日凌晨3時30分左右被駭，隨後的兩小時內該帳號陸續發出不當言論推文，包括用粗俗的語言抱怨地鐵服務，駭客也試圖假冒一名捷運局的社交媒體經理身分，對捷運局提出批評與嘲弄，捷運局發言人澄清，這些推文都是駭客所為，捷運局已及時刪除這些內容。

駭客還一度將捷運局官方推特(@WMATA)的名片改為「公車警察」(the bus police)，捷運局官員在該帳號被駭後，提醒民眾暫時不要追蹤該帳號，若要獲取捷運局的資訊，可追蹤(@metrorailinfo)帳號，但同日凌晨4時左右第二個帳號也遭駭客入侵。

捷運局隨後把兩個帳號的不當推文全部移除，以確保帳號安全，發言人李雪莉(Sherri L. Ly)表示，執法部門仍在調查事件經過並追查作案者。

近年來大華府政府機構、公校系統等屢遭駭客攻擊，專家表示，由於新冠疫情促進各類網路活動，也提升了民眾對網路的依賴，不法行為因此滋生，民眾和各機構都應擴充網路安全的知識，不僅要培養基本的辨認能力，也應掌握一些防範技巧。

捷運 駭客 華府

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