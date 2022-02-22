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買比租還划算 馬州喬治王子郡房市熱絡

記者張筠／馬州報導
數據顯示，喬治王子郡租金占民眾平均工資的45%，而買房的每月開銷只占薪資的40%，買房比租房更划算。（記者張筠 / 攝影）
數據顯示，喬治王子郡租金占民眾平均工資的45%，而買房的每月開銷只占薪資的40%，買房比租房更划算。（記者張筠 / 攝影）

華府生活成本逐年增加，民眾住房開銷也不斷上漲，若以每月住房支出來決定買房或租房的話，大華府多數郡市都是租比買實惠，不過，馬州喬治王子郡(Prince George’s County)為「買比租划算」的特例。

Attom Data Solutions近日根據多項指標，衡量大華府各郡市的住房可負擔程度(affordability)，包括房價中位數、首付款金額、每月貸款金額、房產税、房屋保險、保險占薪資收入的比率、薪資中位數等。

數據顯示，在馬州喬治王子郡買房比租房更划算，Attom Data Solutions網站內容總監波爾蘭(Jennifer Von Pohlmann)表示，「兩者之間的差距逐年縮小，但目前對比結果顯示，喬治王子郡的平均租金占民眾平均工資的45%，而買房的每月開銷只占薪資的40%。」

數據顯示，目前喬治王子郡房屋售價的中位數約40萬元，根據當前的貸款利率，假設首付比率為3%，在30年還完貸款，則每月需支付的房貸約1400元，雖然還得再加保險和房產稅，但租房支出明顯更高，目前喬治王子郡一套三居室的公寓平均租金為每月2439元。

報告指出，喬治王子郡是大華府房價增長最顯著的地區，2021年11月房價比前年同期增長了13.1%，儘管如此，該郡的房產價格仍是大華府最可負擔的地區之一，且疫情後越來越多民眾選擇到喬治王子郡等成本較低、生活機能完善的郊區定居。

Attom Data Solutions指出，全美範圍內，人口密度較低的地區一般買房比租房更划算，但在人口稠密的城市，則租房還是比較實惠，例如人口超過100萬人的達拉斯、邁阿密、紐約市、舊金山、華府都會區等，大城市的房價上漲的速度，遠高於租金和工資的上升速度，且過去十年內全美房產市場繁榮，也將房價推向新高。

華府 房價 租金

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