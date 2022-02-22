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房價低 空間大 維州勞登郡房屋搶手推升房價

記者張筠／維州報導
勞登郡房產普遍較新，大量房屋建於近20年，並帶有大片土地，當前許多社區還在興建公寓，吸引年輕買主。（記者張筠 / 攝影）
勞登郡房產普遍較新，大量房屋建於近20年，並帶有大片土地，當前許多社區還在興建公寓，吸引年輕買主。（記者張筠 / 攝影）

維州勞登郡(Loudoun County)的房價在北維州多數郡市中相對較低，吸引許多買家，也明顯推升該區房價，當地房產的搶手程度幾乎已和阿靈頓郡(Arlington County)不相上下，房產專員表示，勞登郡房價較低、房屋面積較大，且屋齡較短，尤其在疫情後更受歡迎。

疫情後民眾購房地點，逐漸轉向郊區，而勞登郡房價稍低、房屋寬敞，近兩年吸引大量買家，北維州房產經濟協會(Northern Virginia Association of Realtors)成員、維州Pearson Smith Realty房產經紀麥尼什(Casey Menish)說，多數民眾無法負擔費郡(Fairfax)、阿靈頓郡(Arlington)、亞歷山卓市(Alexandria)等地區的房價，因此勞登郡等城郊地帶，成了最佳選擇之一，勞登郡近兩年房價也因此水漲船高。

房地產網站Bright MLS數據顯示，今年1月勞登郡出售的獨立房屋(single house)中位價已創紀錄達86萬元，所有房產類型售價的平均中位數為58萬5000元，比去年同期增長了7%，比2020年同期增加了18.2%；此外，勞登郡房產交易速度快，平均成交天數大約只有一周，1月份的勞登郡的房產物件，平均都以標價的102%完成交易。

麥尼什說，勞登郡房屋屋齡普遍較短，很多房屋都在過去20年間興建，且占地廣闊，當前該郡許多社區還在興建公寓和房產，未見放緩趨勢，「越來越多年輕人開始移居到勞登郡東部郊區，除了買房買地之外，甚至還能買馬、經營農場，這些都成為疫後吸引新一代年輕人的投資和娛樂。」

房價 維州 疫情

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