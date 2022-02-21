粗俗推文 抱怨捷運服務 華府捷運局官方推特遭駭

華府首都捷運局官方推特帳號21日凌晨遭駭。（捷運局提供）

華府 首都捷運 局(WMATA)官方推特帳號(@WMATA)和(@metrorailinfo)21日凌晨遭網路攻擊，駭客 利用兩個帳號發布粗俗言論，更改帳號簡介，並假冒捷運局員工抱怨大華府地鐵服務，捷運局發言人表示目前已移除不當推文，帳號也已恢復安全，執法官員仍在調查此案。

WMATA官方推特帳號21日凌晨3時30分左右被駭，隨後的兩小時內該帳號陸續推出不當言論，用粗俗的語言抱怨地鐵服務，駭客試圖假冒一名捷運局的社交媒體經理來戲謔和批評，但隨後捷運局發言人表示那是駭客的惡意行為。

駭客也一度將捷運局官方推特的名片改為「公車警察」(the bus police)，捷運局官員在該帳號被駭後，提醒民眾暫時不要追蹤此帳號，若要獲取捷運局的資訊，可追蹤(@metrorailinfo)帳號，但凌晨4時左右該帳號也遭駭客入侵。

捷運局隨後把不當推文全部移除，目前已恢復帳號安全，發言人李雪莉(Sherri L. Ly)表示執法部門仍在調查事件經過和作案人員。

近年來大華府政府機構、公校系統等屢遭駭客攻擊，專家表示由於新冠疫情促進各類網路活動，也提升了民眾對網路的依賴，不法行為因此滋生，民眾和各機構都應擴充網路安全的知識，不僅培養基本的辨認能力，也應掌握一些防範技巧。