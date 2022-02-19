北維州公校系統 3月1日起取消口罩令

布拉布蘭德表示，當前費郡仍屬於高傳染社區，因此在州長新法生效之前，公校系統所有防疫規定保持不變。（費郡公校提供）

維州 最大的費郡公校 (FCPS)18日宣布，3月1日起撤銷口罩 令，但在此之前師生到校仍須戴口罩；阿靈頓郡公校本周也宣布類似計畫，並敦促師生在口罩令取消後，每周應接受新冠檢測，確保校園防疫安全。

在州長楊京(Glenn Youngkin)簽署通過新法後，此前強烈反對州府決定的北維州公校系統，陸續表示會遵守州長新規撤銷口罩令，新法規定各地公校系統調整的最後期限是3月1日，費郡、阿靈頓郡等多數北維州公校系統，目前都將在期限的最後一天再取消口罩令，師生們在此之前仍須戴口罩上學。

費郡公校教育總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)表示，當前費郡仍屬於高傳染社區，因此在州長新法生效之前，該公校系統的所有防疫規定保持不變。

阿靈頓郡公校教委本周也宣布3月1日撤銷口罩令，該公校官員敦促師生要每周接受新冠檢測；勞登郡公校將從本月22日起允許學生自願戴口罩上學，威廉王子郡、馬納薩斯市、馬納薩斯公園市等公校系統本周也宣布終止口罩令。

阿靈頓郡公校教委17日投票決定，2022-2023學年暫停線上教學的選項，預計影響600名學生，該公校此前給有特殊需求的學生提供網課。但校園支援部門(School Support)首席官員葛雷夫斯(Kimberly Graves)表示，此項目需要系統設計，以及教職員人力和技術資源等多方面配合，目前該公校無法達到要求；加上線上學習的學生成績遠不如實體課學生，效果欠佳，教委因此決定暫停。

阿靈頓郡公校仍將給部分有嚴重健康情況的學生提供特別輔導，允許他們註冊州府提供的「維州線上課程計畫」(Virtual Virginia Program)。