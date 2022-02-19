我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法官裁定 川普在國會暴動案不享總統豁免權

美情報：俄列烏克蘭高官名單 一旦入侵將暗殺或逮捕

北維州公校系統 3月1日起取消口罩令

記者張筠／維州報導
布拉布蘭德表示，當前費郡仍屬於高傳染社區，因此在州長新法生效之前，公校系統所有防疫規定保持不變。（費郡公校提供）
布拉布蘭德表示，當前費郡仍屬於高傳染社區，因此在州長新法生效之前，公校系統所有防疫規定保持不變。（費郡公校提供）

維州最大的費郡公校(FCPS)18日宣布，3月1日起撤銷口罩令，但在此之前師生到校仍須戴口罩；阿靈頓郡公校本周也宣布類似計畫，並敦促師生在口罩令取消後，每周應接受新冠檢測，確保校園防疫安全。

在州長楊京(Glenn Youngkin)簽署通過新法後，此前強烈反對州府決定的北維州公校系統，陸續表示會遵守州長新規撤銷口罩令，新法規定各地公校系統調整的最後期限是3月1日，費郡、阿靈頓郡等多數北維州公校系統，目前都將在期限的最後一天再取消口罩令，師生們在此之前仍須戴口罩上學。

費郡公校教育總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)表示，當前費郡仍屬於高傳染社區，因此在州長新法生效之前，該公校系統的所有防疫規定保持不變。

阿靈頓郡公校教委本周也宣布3月1日撤銷口罩令，該公校官員敦促師生要每周接受新冠檢測；勞登郡公校將從本月22日起允許學生自願戴口罩上學，威廉王子郡、馬納薩斯市、馬納薩斯公園市等公校系統本周也宣布終止口罩令。

阿靈頓郡公校教委17日投票決定，2022-2023學年暫停線上教學的選項，預計影響600名學生，該公校此前給有特殊需求的學生提供網課。但校園支援部門(School Support)首席官員葛雷夫斯(Kimberly Graves)表示，此項目需要系統設計，以及教職員人力和技術資源等多方面配合，目前該公校無法達到要求；加上線上學習的學生成績遠不如實體課學生，效果欠佳，教委因此決定暫停。

阿靈頓郡公校仍將給部分有嚴重健康情況的學生提供特別輔導，允許他們註冊州府提供的「維州線上課程計畫」(Virtual Virginia Program)。

公校 口罩 維州

上一則

遭猛犬攻擊 7歲男童休養數周快樂返校

下一則

培德免費報稅服務 3月18日截止

延伸閱讀

快看世界／髮梢結冰口罩掛雪 與嚴寒抗爭那些冬奧瞬間

快看世界／髮梢結冰口罩掛雪 與嚴寒抗爭那些冬奧瞬間
紐約公校教師疫苗令遭上訴 最高法院將再審

紐約公校教師疫苗令遭上訴 最高法院將再審

伊州法院駁回州長上訴 校園強制口罩令即起失效

伊州法院駁回州長上訴 校園強制口罩令即起失效
維州撤口罩令 楊京籲尊重他人續戴 維權團體揚言再告

維州撤口罩令 楊京籲尊重他人續戴 維權團體揚言再告

華府青少年心理問題嚴重 居全美第3

華府青少年心理問題嚴重 居全美第3

熱門新聞

猶他大學發生一起疑似家暴殺人案，一名來自中國的26歲研究生以注射海洛因的方式，殺害他的女友、同樣來自中國的19歲新生。(猶他大學網站)

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

2022-02-14 22:41
密爾瓦基威大前華裔教授劉悅，日前在聯邦法庭承認詐欺中國留學生。(UWM臉書)

5年騙110萬 密爾瓦基威大前華裔教授詐欺中國生認罪

2022-02-15 12:06
「床墊麥克」德州連鎖家具店創辦人麥肯維爾一夜間輸掉950萬元。(床墊麥克推特)

超級盃公羊隊贏了 但他卻一夜間輸掉950萬元

2022-02-14 20:09
Arlene Alvarez的父母，悲痛地在記者上回憶無辜被槍殺的九歲女兒。（KHOU）

休士頓男子銀行被搶 朝搶匪車開槍 誤射9歲女童致死

2022-02-16 21:43
SoFi球場整個屋頂也像一塊大看板。(SoFi Stadium)

超級盃SoFi球場建築設計 出自這位帥哥之手

2022-02-14 18:44
休士頓消防局調查一名男子死於可能是室友縱火的案件。（ABC）

好心卻害己 德州男子收留難友卻遭對方縱火喪命

2022-02-15 21:31

超人氣

更多 >
Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強

Omicron亞型變異株BA.2 傳播更快且抗藥性更強
2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書

2026冬奧拚衛冕？谷愛凌沒鬆口 先去史丹福念書
「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩

「出門後狗狗在家做什麼」監視器畫面這幕..38萬人淚崩
拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標

拜登：普亭已決定攻擊烏克蘭 鎖定基輔為目標
陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議

陳巍是好移民？谷愛凌是壞移民？亞裔忠誠度引熱議