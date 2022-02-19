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馬州議員提案亞裔史列公校必修 如過關將12月起落實

記者張筠／馬州報導
馬州李鳳遷等參議員推新提案，要求改革馬州課程設計，在課堂中加入亞裔、非裔等少數族裔和女性群體的歷史知識。（馬州教育廳提供）
馬州李鳳遷等參議員推新提案，要求改革馬州課程設計，在課堂中加入亞裔、非裔等少數族裔和女性群體的歷史知識。（馬州教育廳提供）

馬州華裔州參議員李鳳遷(Susan Lee)等多位議員，近日提出一項草案，倡議改革馬州課程設計，主張在該州公立學校課程，加入亞裔、非裔、拉丁裔等少數族裔歷史，以及女性群體的故事，以此強化學生美國歷史教育的完整性，並培養新一代具有多元視角；該案若順利過關，預計可從今年12月1日起執行。

SB462提案由李鳳遷等州參議員提出，要求馬州教育委員會(State Board of Education)在課程設計中加入亞裔、非裔、西語裔、印第安原住民等族裔發展的背景，還有女性群體的歷史故事，李鳳遷表示，此提案旨在「擴充美國歷史」，亞裔、非裔等少數族裔在美國歷史上擁有獨特且重要的地位，在美國國家發展中不可或缺。

「我們的集體歷史(collective history)必須包括那些被邊緣化的族裔歷史」，李鳳遷說，在課堂上充實多元文化與歷史，將讓新一代開拓多元文化視角，也有助於推動族裔公平及社會和諧。

亞美公義促進中心(Asian American Advancing Justice)的鄭真(Amy Jean Chung，音譯)說，在小學生課程中加入少數族裔的歷史故事，能盡早讓孩子們了解文化多元的重要，也能正確引導學生的行為和態度，加強反種族主義、反刻板印象的教育，避免社會上發生更多歧視或偏見。

蒙郡(Montgomery)是馬州族裔最多元且華裔聚集的大郡，該郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)支持此提案，他表示，身處一個自由開放的社會和國家，每個人都應深入並全面了解美國歷史，認識不同族裔所經歷的故事，只有大家互相理解，並與他人求同存異，才能創建美好社會。

若該提案順利通過，將可望從今年12月1日生效，即2023-2024學年開始，馬州所有公校系統都需在社會學科目(social studies)中，增加對美國少數族裔、女性群體的歷史課程。

馬州 亞裔 教育

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