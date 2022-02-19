低溫影響準確 專家教如何妥善保存新冠檢測劑

楊雪莉表示，新冠檢測資源和疫苗類似，對溫度非常敏感，最優的是存放在乾燥陰涼沒有陽光直曬的地方。（記者張筠 / 攝影）

聯邦政府免費發放的新冠檢測 試劑已陸續送到民眾家中，大華府 許多居民表示，有了足夠的檢測劑，一定程度上減輕防疫負擔，也可為即將到來的春季旅行做好準備。最近大華府氣候雖有轉暖跡象，但近兩天氣溫陡降，專家提醒，別忘了妥善保存檢測試劑，否則溫度過低恐將降低檢測準確度。

西維吉尼亞州 Kanawha-Charleston衛生官員楊雪莉(Sherri Young，音譯)表示，聯邦政府發放的檢測試劑，最佳保存溫度在華氏36至86之間，如果溫度過低可能會導致試劑結凍。屆時就算回溫解凍，檢測準確度也會打折扣，且試劑可能變成粉末狀，無法使用，導致資源浪費。

楊雪莉表示，由於疫情後很多民眾居家上班，可能兩、三天不出門，「檢測試劑送到門口，卻沒有及時拿到家中，甚至遺忘領取，而檢測劑放在戶外低溫或溫差較大的環境中，準確度將可能下降。」

她說，新冠檢測資源和疫苗類似，對溫度非常敏感，最好的方式是放在乾燥陰涼沒有陽光直曬處。上周大華府地區升溫明顯，但本周末又將降溫，楊雪莉表示，在氣溫急遽變化之際，民眾除了要多注意自身健康狀況，也要留意防疫物資的儲存。

此外她也提醒民眾檢測的時間和方法，「居家檢測試劑的準確度可達90%以上，但有些人在接觸新冠病例或出現症狀後馬上檢測，可能無法準確排查染疫情況」，她建議，最好是在出現症狀或疑似染疫後的三到五天內檢測。