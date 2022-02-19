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維州州長楊京減稅計畫：去雜貨税、降汽油稅

記者張筠／維州報導
楊京本周走訪勞登郡，與民眾交流減稅政策。（取自楊京推特）
楊京本周走訪勞登郡，與民眾交流減稅政策。（取自楊京推特）

維州州長楊京(Glenn Youngkin)上任兩個多月以來，全力實現競選時提出的各項方案。本周簽署通過口罩令相關的新法後，他又走訪社區，除了解民生外，並推動其減稅計畫，包括取消雜貨稅，降低汽油稅，推出老兵福利等；不過有議員稱，楊京的減稅措施將波及教育預算，對學校的疫情後的作業恢復將帶來不利影響。

楊京本周走訪勞登郡(Loudoun County)社區，與當地民眾探討減稅政策，聽取民間想法。他表示，近幾年物價持續上漲，民眾在基本生活物資上的開銷，占薪資收入的比率越來越高，「維州仍有多項建設亟待推進」。本月初楊京也到訪亞歷山卓市(Alexandria)的一家超市，與當地民眾交流取消雜貨税(grocery tax)的計畫。

楊京表示，政府稅收對維州經濟和基礎建設至關重要，但民眾生活成本上升明顯，加上去年開始的通貨膨脹，很多家庭都感到沉重的經濟壓力；此外他也說，維州大量民眾在過去幾年被徵收過高的税。因此他計畫推出「維州歷史上最大的退稅」政策，把過去政府多徵的税款退還民眾，目前維州參、眾議會正在商討相關法案。

楊京提倡的減稅政策，還包括將最近一次增加的汽油稅(gas tax)暫停徵收12個月，提供退伍軍人4萬元的減稅福利，並將標準扣減(standard deduction)翻倍等。

不過也有立法者批評楊京的減稅政策將影響教育發展，民主黨參議員表示，取消雜貨税恐會導致地方公校系統的資金緊縮，不利於疫情後各項教學活動的恢復，議會推動相關教育改革時也將束手束腳。

對此楊京表示，目前維州的預算盈餘還很充足，可以將多收的稅款退還民眾，同時也能在教育領域完成創紀錄的投資。

維州 教育 疫情

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