維州撤口罩令 楊京籲尊重他人續戴 維權團體揚言再告

勞登郡公校從22起撤銷口罩令，學生可自由選擇戴口罩。（取自勞登郡公校官網）

維州勞登郡(Loudoun County)法官16日晚間裁決勞登郡公校 不得強制學生戴口罩 ，截至目前針對楊京(Glenn Youngkin)口罩行政令的法律挑戰告一段落，勞登郡公校隨後宣布22日起撤銷口罩令，但仍有維權團體不滿此結果，計畫再挑戰楊京政府，楊京17日則敦促州民應「尊重他人繼續戴口罩的決定」。

楊京16日簽署新法，規定全州公校3月1日起不得強制學生戴口罩，日前家長提告勞登郡公校沒有遵守州長行政令的案件，同日在勞登郡巡迴法院開庭，最終法官費什爾(James Fisher)裁決「學生不戴口罩就將其勒令停學不合理」，他也宣布該公校系統不得再執行口罩令；勞登郡公校教委對此裁決結果沒有發表評論。

勞登郡公校隨即宣布，從22日起，是否戴口罩上學，學生可自願選擇，但根據聯邦規定，校車內仍須戴口罩，校車司機將給沒戴的學生提供口罩。

截至目前，針對楊京口罩規定的法律挑戰均告一段落，楊京16日簽署新法時也表示，希望未來不再有針對口罩的爭執或訴訟，盼望社區能團結維護各家庭的利益，但仍有維權團體不滿楊京的防疫 策略，維州「美國民權聯盟」(ACLU)通過推特喊話「楊京州長，我們法庭見」，暗示仍將持續發起法律挑戰。

口罩議題在部分社區已演變成政治問題，有民眾擔心這將阻礙教育發展，爭執已偏離保護兒童健康的初衷，也有民眾表示，雖然戴口罩現在是自願選擇，但擔心孩子會因戴口罩而遭人側目或被排擠，「不僅病毒威脅身體健康，防疫分歧也可能損傷兒童的心理健康」。

對此楊京17日敦促所有民眾「尊重每個人戴口罩的決定」，(公校口罩)新法重在維護家長的權益，而非挑起爭端，「每位父母做決定都有其理由，我們在此過程中要彼此相愛、尊重」；勞登郡公校教育總監齊格勒(Scott Ziegler)也說，「對於很多家庭，防疫方法是非常私人的事情，任何人都不應該因為戴口罩與否而感到壓力。」