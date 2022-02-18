華府青少年心理問題嚴重 居全美第3

華府是全國青年心理健康問題排名第三的地區，馬州和維州分別排名第十和第21名（取自「希望未來運動」報告）

新冠疫情爆發後，兒童和青少年心理健康 問題日益突顯，近日一份「全美年輕人心理健康」的排行榜顯示，華府青少年心理健康問題的嚴重性，在全美排名第三，馬州 和維州分別排在第十和第21名，此外，馬州和維州學校心理健康資源不足的情況明顯，平均每名社會工作者要照顧逾2000名學生。

該報告由多個致力校園心理健康的組織和機構推動的「希望未來運動」(Hopeful Futures Campaign)發布，包括馬里蘭大學醫學院的「美國校園心理健康中心」(National Center for School Mental Health)，報告指出全國年輕人的心理健康問題已成為日益嚴重的危機，且多數城市和學校系統都沒有提供足夠的資源幫助年輕人排解負面情緒，部分社區也不夠重視民眾的心理健康。

排名顯示，賓州是全美青年心理健康問題最嚴重的地區，華府排名第三，馬州第十，維州第21；致力兒童健康的Inseparable組織創始人史密斯(Bill Smith)表示，新冠疫情的爆發讓所有人措手不及，兒童和青少年的情緒和心理問題也因此變得更複雜，很多教育從業者除了教書之外，還要付出大量時間精力來關心學生的心理需求，給教職員造成極大壓力，許多社區和公校 系統也因此發現相關資源匱乏。

數據顯示，全國學校都面臨心理專員不足的問題，平均一名心理學者(psychologist)要照顧500名學生，一名社會工作者(social worker)要服務250名學生，一名心理諮詢師(counselor)服務250名學生，而馬州和維州的資源更稀缺，華府情況較好。

史密斯表示，學校缺乏心理輔導資源不僅導致教師負擔加重，也可能連帶家長面臨龐大壓力，「排解心理問題的時間越早越好，因此若學校發現孩子情緒不正常，最好及時處理」，但大華府三地都沒有要求公校定期確認學生的心理健康狀況，僅有部分公校系統提供身心健康教育項目或課程。

不過也有學者表示，疫情促使社區重視心理健康，將當前資源匱乏或分配不均的問題展現出來，並藉機督促立法者或公校官員積極解決，也是好事。

「希望未來運動」的報告指出，2019年全國逾三分之一的高中生經常感到沮喪或對生活毫無希望，五分之一的學生曾想過自殺；2020年因情緒問題緊急就醫的五至11歲兒童比2019年增加了24%，12至17歲的青少年則增加31%。