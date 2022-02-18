人手不足、 班級擴大 加速馬州教職員離職

馬州教育 委員會(Maryland State Education)近日發布調查報告指出，教職員面臨的壓力已近乎無法承受，工作量過大、人員流失、課堂規模不斷擴大、學生需求增長等種種原因，導致教師與職員離職現象持續，甚至有加速惡化趨勢。

馬州教育委員會近日調查了4700多名公校 教職員的心理健康和工作狀況，包括教師、行政人員、特殊教育輔助師等，其中96%人指出人員短缺問題已嚴重影響教育發展，92%人表示工作量多到無法負荷，91%人經常覺得心力憔悴(burn out)，60%人考慮辭職或提前退休。

該報告也指出，學生們無法獲得足夠的關注，無法與老師建立緊密關係，對課業發展和校園生活有不良影響；由於疫情後眾多教師離職，許多公校不得不將班級合併，確保實體課繼續進行，但許多教師感到「被壓榨」，表示就算勉強完成教學，也無法確認學生是否吸收到知識，更不可能關心孩子們的心理健康和其他需求。

61%的受訪教職員表示，若能縮小課堂規模，減少每班人數，則有意願繼續從事教育工作，九成的受訪者認為小班教學才能確保課堂質量，師生也都會更有動力。

馬州法律規定教師工會不能在協商合約過程中，將課堂規模大小列入談判內容，但該報告指出，若教師對課堂人數的意見能被採納，將有助於提高教學質量，部分教育從業者也敦促立法者通過相關法案，避免教育工作者不斷流失。