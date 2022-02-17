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楊京簽署 維州公校3月1日起取消戴口罩 仍面臨挑戰

記者張筠╱維州報導
楊京稱此立法為「維州全民的勝利」，並表示民主黨人的團結在其中起到關鍵作用。（美聯社）
楊京稱此立法為「維州全民的勝利」，並表示民主黨人的團結在其中起到關鍵作用。（美聯社）

維州州長楊京(Glenn Youngkin)16日簽署修訂法案，新規要求3月1日起，維州公校不得強制學生戴口罩，同時公校每周須上五天實體課；一般情況下，州長簽署的新法在7月1日生效，但楊京為加快執行，直接修訂了州議會通過的法案，將該項新法提前四個月落實。

維州參、眾議會日前相繼通過法案(SB739)，允許家長在不論公校防疫規定的情況下，自行決定孩子是否要戴口罩上學，這是楊京一上任就推行的政策，按照常規程序，州長簽署通過的新法一般在7月1日生效，但鑑於口罩爭議持續，且楊京堅持維護家長決定孩子防疫方式的權利，他因此提出SB739的修訂法案(amendment)，讓新法加速生效。

維州參、眾議會分別在15日和16日表決通過楊京的修訂案，楊京16日簽署立法，3月1日起維州所有公校系統不得強制學生戴口罩；楊京稱此立法為「維州全民的勝利」，他也表示民主黨人對該法案的成功也起到關鍵作用，「維護家長權益本就不應分黨派，很高興兩黨在此事上團結。」

共和黨人表示，新法生效後，家長若對疫情仍有顧慮，仍可讓孩子戴口罩上學，但學校不可強制規定，此外新法也要求K-12年級公校維持一周五天實體課。

不過該法案預計將繼續受到挑戰，北維州多個公校系統至今還是反對楊京撤銷口罩令，他們質疑州長侵犯了公校教委的權力，此外也有立法者提出爭議，表示在短時間內緊急生效的修訂法案，不應該只通過簡單的投票來推進。

口罩之爭持續一個多月，維州許多公校已按州長行政令要求取消口罩規定，部分反對楊京政策的公校也陸續制定應對策略，包括主動提供不戴口罩上課學生口罩，將未戴口罩的學生分離管理，進行防疫教育，或是直接與家長溝通等。

楊京16日簽署修訂法案，3月1日起維州公校不得強制學生戴口罩。（美聯社）
楊京16日簽署修訂法案，3月1日起維州公校不得強制學生戴口罩。（美聯社）

口罩 公校 維州

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