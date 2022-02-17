維州檢察長推動立法 要求公校性侵須報案

維州 檢察長邁爾斯(Jason Miyares)本周宣布啟動針對勞登郡(Loudoun County)公校性侵 案件調查，且會把所有發現公布，他同時也推動相關法案立法，希望維州所有公校系統未來一旦發生性侵等犯罪案件，不論情節輕重，都要向執法部門舉報。

勞登郡公校去年發生兩起性侵案件，公校官員被批隱瞞細節且處理方式不當，公校教育總監齊格勒(Scott Ziegler)等官員因此被要求下台，維州州長楊京(Glenn Youngkin)任首日簽署行政令，要求檢察長徹查此事。

邁爾斯隨即成立調查團隊，他表示，所有調查發現都會公開，不會再對公眾有任何隱瞞；近日部分家長根據「信息自由法」(Freedom of Information Act)向公校和執法部門申請相關信息，前後花費上萬元，邁爾斯肯定社區和家長對此事的重視，但也提到，希望民眾信任檢察團隊，耐心等候調查結果。

邁爾斯呼籲維州立法議員，能夠盡快通過一項法案，要求維州各地公校系統向執法部門匯報在學校發生的所有犯罪案件，包括性侵案，他批評前維州州長諾譚(Ralph Northam)將原有的相關規定終止，才會導致學校安全性降低，對犯罪行為的約束減弱，發生案件後也沒有嚴密、及時執法，甚至可能出現公校官員包庇或隱瞞不當行為的情況，不利於執法部門的事後調查。

邁爾斯說，社會上發生性侵案等不法行為應及時匯報執法部門，校內事件也該如此，警方等執法部門作為第三方，能較公正的處理案件，若案件造成其他威脅，警方也能及時封鎖學校或做其他應急處理。

前州長諾譚此前以「警方時間有限、學校事件應由教育從業者處理」為由，撤銷「公校應向執法部門匯報犯罪案件」的規定，諾譚政府認為情節較輕的案件應直接由公校處理，避免造成執法部門資源的過度消耗，但該規定撤除正值勞登郡公校性侵案引發爭議的階段，因此諾譚的決定引起部分官員和社區不滿。