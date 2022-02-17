大華府9大交通建設 預計2022年陸續完工

在黃線和藍線上增建的Potomac Yard地鐵站將連通雷根國家機場亞歷山卓市，預計今年9月完工。（維州亞歷山卓市提供）

大華府 地區2022年將陸續完成多項交通建設，包括地鐵擴建、橋樑翻新、公車、自行車和人行通道等項目。

1，地鐵銀線擴建：

地鐵銀線將從維州 Wiehle-Reston站延伸，增建六個站至杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)，該工程耗資28億元，從設計、動工至今已有數十年，過去兩年受新冠疫情影響進度，去年10月終於完成大部分建設，預計今年春季全部完工。銀線擴建完成後，北維州民眾通往杜勒斯機場將更方便，勞登郡民眾的通勤選擇也將增加。

2，地鐵增建Potomac Yard站：

華府首都捷運局(WMATA)在黃線和藍線上增建Potomac Yard地鐵站 ，位於雷根國家機場和Braddock Road站之間，該工程耗資3億2000萬元，去年因系統問題而推遲幾個月，預計今年9月完工。由於電商巨頭亞馬遜(Amazon)第二總部入駐阿靈頓水晶市(Crystal City)，該社區近幾年吸引大量科技公司，此外維州理工大學(Virginia Tech)也將在附近建設新校區，地方官員預計相應的公寓、辦公大樓、購物中心會迅速增加。預計該地鐵站建成後，日均有1萬2000名乘客，且約有6000名開車族會轉而搭乘大眾交通工具。

3，馬州紅線地鐵站翻新：

馬州華人聚集的洛克維爾市(Rockville)及地鐵紅線終點Shady Grove站，近日因翻新工程關閉，捷運局計畫在一些較老舊的車站增建或翻新遮雨空間，持續多年的工程預計今年夏季完成。

4，馬州洛克維爾區地下人行通道：

首都捷運局在Medical Center和華特里德軍醫院(Walter Reed National Military Medical Center)之間建設地下人行通道，位於貝賽斯達市(Bethesda)Rockville Pike商業中心附近，該工程預計今年上半年完成，將提升行人和自行車安全，整合醫療中心附近交通。

5，維州I-66公路快速通道：

維州政府近年持續推進I-66公路擴建工程，目標增建23哩的快速通道，預計今年12月完工，屆時該路段將增加公車服務，附近社區也會增建停車場、公園、人行步道等，北維州往西至Gainesville的交通會更便利；快速通道可鼓勵民眾拼車出行，對環境友好，且付費道路使用增加也可提高政府稅收。

6，維州Woodbridge至Manassas道路拓寬：

該工程預計今夏完成，共2.5哩，範圍包括Route 1、Route 28和Route 234，除了從四車道拓寬至六車道，還將增加人行道。

7，Frederick Douglass紀念大橋翻新：

橫跨Anacostia河的Frederick Douglass紀念大橋預計今年7月完工，連通Navy Yard社區及Anacostia河畔，耗資5億5000萬元的工程，包括強化橋體，完善綠化等。

8，華府16街公車專用道建設：

這條華府最長的公車專用道將在今年5月完成並投入使用，位於Arkansas大道與16街至H街交匯路段，南北延伸共約3哩，未來S2、S4、S9路公車的間隔時間將縮短，且周間每日可服務逾2萬名乘客，成為華府最繁忙的公車路段之一。

9，華府20哩自行車專用道：

華府運輸局今年將完成全市共20哩的自行車專用道建設，市府官員表示，近年自行車數量增多，疫情期間共享單車、電動滑板也成為更熱門代步工具，因此大力推動自行車道工程，提升道路安全。